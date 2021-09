Werner : « Concrétiser nos occasions »

Hansi Flick ne pouvait pas être entièrement satisfait de la victoire 2-0 de l'équipe nationale contre le Liechtenstein, pour sa grande première dans le costume de sélectionneur. L’équipe se prépare désormais à disputer son prochain match dans le groupe J de qualification pour la Coupe du monde, contre l'Arménie ce dimanche (à partir de 20h45), avec la première place du groupe en ligne de mire. Aujourd’hui en conférence de presse, Flick et son attaquant Timo Werner ont répondu aux questions en conférence de presse ; retrouvez-en ici les plus importantes déclarations.

Hansi Flick au sujet…

... du match contre le Liechtenstein : Nous, les entraîneurs, ne sommes pas aveugles et ne sommes pas là pour parler gentiment. Nous ne pouvons pas être satisfaits du nombre de buts que nous avons marqués contre le Liechtenstein. Mais en début de parcours, d'autres choses sont tout aussi importantes pour un entraîneur. Ce qui est important pour moi, c'est que l'équipe a tout donné en termes d'engagement. Après trois entraînements et avec une nouvelle équipe d'entraîneurs, il faut un certain temps pour mettre en œuvre les nouvelles idées et la nouvelle philosophie de jeu. Nous devons améliorer des choses, comme le bon positionnement, le jeu de passes, l'arrivée en face du but – le tranchant dans le jeu offensif. Nous allons travailler là-dessus. L'équipe est de très bonne qualité, et nos problèmes dans ce match n’étaient pas d’ordre tactique. On s'est créé trois ou quatre bonnes occasions dans les dix premières minutes, mais on a manqué de conviction à la fin. Si nous avons des occasions, nous devons les concrétiser froidement. Nous aurions aimé marquer plus de buts et avoir un début de match différent. Néanmoins, je vois une très bonne qualité dans l'équipe et une très bonne coopération entre les joueurs. Nous devons être solidaires. J'espère que nous pourrons rapidement mettre toutes nos qualités sur le terrain. J'ai confiance en l'équipe, mais il faut encore travailler.

... la situation du groupe : Manu (Neuer ; ndlr) a participé aux dernières séances et sera disponible. Robin Gosens ne pourra pas jouer. Mais il est en voie de guérison. Il souffre beaucoup moins aujourd'hui. Kai Havertz a une infection grippale bénigne, mais ce n'est pas si grave. Nous devons encore voir s'il peut s'entraîner avec nous aujourd'hui. Nous ne changerons pas tant de positions. Une grande partie des titulaires jouera demain.

... de l’Arménie : Nous jouerons contre un adversaire qui évolue en 4-4-2 et essaiera de nous presser tôt au milieu de terrain. Ils ont des joueurs rapides dans les transitions, et savent servir leurs quatre joueurs offensifs. L'Arménie a des joueurs techniquement bons et rapides. Nous devons être bien préparés et avoir une bonne défense restante si nous perdons le ballon. L'Arménie est en tête du classement et nous essaierons de les dépasser. Avec l'Arménie et l'Islande, des matchs de grande importance nous attendent. Il s'agit d'obtenir trois points à chaque fois. Notre grand objectif est d’avoir neuf points à l’arrivée.

... du problème des rares séances d'entraînement : Nous avons terminé d'analyser le match du Liechtenstein et essayé de transmettre ce qui doit être amélioré. Lors de la séance finale, nous travaillerons sur l'un ou l'autre domaine. Les joueurs jouent pour les meilleurs clubs et sous les meilleurs entraîneurs, je pense donc que tout cela peut être mis en œuvre rapidement.

... de Leroy Sané : Nous venons de montrer à l'équipe une scène de son match, dans laquelle il est redescendu après avoir perdu le ballon, pour finalement le récupérer. Cela en disait long sur le joueur qu’il est. Dans un espace confiné, il est toujours capable de se libérer. Son dynamisme est extrêmement important pour l'équipe. Quand il joue comme ça, on est tous super contents. Il a montré qu'il était prêt à laisser derrière lui ces dernières semaines, lors desquelles il était sous le feu des critiques.

... de sa première semaine en tant que sélectionneur : J'ai à peine eu le temps d'y penser. J'aime être ici à nouveau, ça me fait beaucoup de bien. J'ai une équipe autour de moi avec laquelle il est agréable de travailler. C’est une équipe de qualité. J'attends avec impatience tout ce qui est à venir.

Timo Werner au sujet...

... des prochains matchs : Nous voulons obtenir neuf points sur les trois matchs afin de franchir une nouvelle étape vers notre objectif. C'est bien que nous jouions à nouveau devant le public. Ce sera probablement plus difficile que le dernier match.

... du manque de réalisme : Parfois chaque ballon rentre à chaque fois, et parfois un adversaire a toujours le pied sur la trajectoire. Nous devons concrétiser nos occasions. Nous avons tellement de joueurs dangereux face au but que je ne vois pas de problème à long terme. Nous y travaillons. Lorsque nous aurons davantage d’automatismes, le réalisme sera à nouveau plus élevé. Je ne m’inquiète pas.

... de son but contre le Liechtenstein : C'est toujours important quand on marque en tant qu'attaquant. Le premier but dans une saison est toujours le plus important.

... du nouveau sélectionneur national : Nous sommes heureux de pouvoir travailler ensemble. Je suis content qu'il m'ait laissé jouer dès le coup d’envoi et que j'aie pu marquer, pour lui montrer qu'il avait raison. C'est un très bon nouvel entraîneur. Il veut nous redonner la décontraction et le courage que nous avons un peu perdu ces dernières années. Il montre aux joueurs - peu importe comment le match se termine - que tout le monde dans l'équipe d'entraîneurs est derrière eux. C'est important pour les joueurs.

... de Jamal Musiala : Jamal a explosé l'année dernière. C'est un super joueur et il a un grand avenir devant lui. On peut être content d'avoir deux ou trois joueurs de son âge. C'est un garçon très calme, il ne pense pas beaucoup au contexte. Il sort et joue comme il le sent. En tant que joueurs plus âgés, nous devrions peut-être nous inspirer de cette décontraction.

... de David Raum : Il a fait un pas de géant. Il a des qualités grâce auxquelles il s'intègre très bien chez nous. C'est un joueur dévoué, un atout pour notre équipe. S'il est autorisé à jouer, aucun de nous dans l'équipe ne se fera de soucis car il le fera son job à cent pour cent. C'est un joueur d'avenir.

... de Stuttgart, sa ville d’origine : j'ai grandi non loin du stade. C'est chez moi, donc j'aime toujours revenir ici. Peut-être que contrairement au Liechtenstein, nous parviendrons à marquer un but tôt, et montrer que nous sommes de bons petits footballeurs. J'espère que le public rentrera chez lui satisfait.

... du nouveau manager de l’équipe, Benedikt Höwedes : C'est un gars très, très agréable et cool. Il connaît l'équipe nationale et son fonctionnement, il y a lui-même joué de nombreuses années. Il sait de quoi un joueur a besoin lors d’un rassemblement de dix jours. Il sait se mettre à notre place et a une grande expérience qu'il peut transmettre aux joueurs, afin que nous soyons le mieux préparés possible. C'est un excellent renfort.

[dfb]