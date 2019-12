Werner : « À l’image de notre année »

Pour son dernier match de l’année 2018, l’équipe d’Allemagne n’a pas pu obtenir mieux qu’un résultat nul 2-2 face à la sélection des Pays-Bas, dans le cadre de l’ultime journée d’UEFA Nations League. Pour les qualifications à l’EURO 2020 (tirage au sort le 2 décembre), la Mannschaft ne sera placée dans le chapeau 1 que si le Portugal s’impose ce mardi soir (20h45) devant la Pologne. DFB.de a rassemblé les principales déclarations d’après-match.

Joachim Löw : Je suis déçu du résultat, mais j’ai vu davantage de choses positives que négatives aujourd’hui. Nous aurions dû marquer ce troisième but, c’est frustrant. Les mines sont basses dans le vestiaire, chacun aurait aimé être récompensé de ses efforts. Nous n’y sommes jamais vraiment parvenus cette année. Nous avons une équipe jeune qui doit apprendre à gérer un 2-0 et à boucler le match. (…) Nos trois attaquants sont très rapides, font de bons appels. C’était l’objectif de nos entraînements : augmenter le rythme, être plus tranchants devant. Je suis satisfait de la forme de Leroy depuis septembre. Il fait ce dont nous avons besoin. Il a retiré beaucoup de leçons de sa non-convocation pour la coupe du monde. (…) Nous avons encore beaucoup de travail, ne reprenons de très bas après cette coupe du monde. Nous nous sommes vus seulement trois semaines depuis le Mondial. Renouveler l’équipe ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il n’est pas possible de tout simplement créer une nouvelle équipe à partir de rien, car nous avons trop peu de temps à disposition. Mais le processus est en marche et déjà bien avancé.

Timo Werner : Avant le 2-1, nous avions toutes les cartes en main, des occasions pour creuser l’écart… Nous concédons ce premier but, puis c’est le feu. Le deuxième but est très frustrant. Nous avons super bien joué, avons créé des situations de but. Nous aurions évidemment dû inscrire le 3-0, mais nous n’avons pas le droit de concéder ces deux buts, surtout après avoir joué comme aujourd’hui. C’était à l’image de notre année 2018. Nous avons vu ce dont nous sommes capables, mais ça n’a pas suffi. Il faut oublier 2018 et tout mieux faire l’an prochain.

Toni Kroos : Le score ne reflète pas le match. C’est frustrant, car nous avons montré de très belles choses, sans parvenir à tuer le match. Nous aurions pu inscrire le but du 3-0, nous ne l’avons pas fait, et voilà ce qui peut arriver. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais une victoire nous aurait fait du bien.

Leroy Sané : Nous avons fait un bon match, surtout en première mi-temps. Nous avions moins le match sous contrôle en deuxième mi-temps, aurions peut-être dû plus forcer pour inscrire le troisième but, afin de terminer le match dans le calme. Les Pays-Bas ont saisi leur chance. (…) J’ai connu des coups d’arrêt, mais j’essaie toujours de progresser et de devenir meilleur. Nous voulons continuer à travailler, jouer notre football. Je pense que nous avons fait de grands pas en avant sur ces derniers matchs.

[dfb]