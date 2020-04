WePlayAtHome : match e-sport contre la Norvège

#WePlayAtHome est de retour. Après un match contre l' Espagne lundi dernier, la sélection de la DFB foulera à nouveau les terrains virtuels mardi à 18h30. Les Allemands affronteront la Norvège sur Playstation.

La sélection allemande, comme lors de la rencontre eFriendly contre l'Espagne, est composée de joueurs de la sélection U19 féminine, de la sélection allemande d'e-sport ainsi que de la sélection U21 et de la Mannschaft. Greta Stegemann , Lukas "Sakul" Vonderheide , Tim-Henry Handwerker et Luca Waldschmidt affronteront leurs adversaires norvégiens en un contre un. Le vainqueur remporte trois points et lors d'un match nul, les deux adversaires repartent avec un seul point. Après les quatre matchs, l'équipe possédant le plus de points remporte la rencontre. En cas d'égalité, le vainqueur est désigné à la différence de but. Sur FIFA20, le niveau de toutes les équipes est lissé pour que les joueurs aient les mêmes chances de victoire. Un match dure six minutes.

La DFB retransmet le match eFriendly en direct sur la nouvelle plateforme www.dfb-efootball.de et sur sa chaîne YouTube . La rencontre est aussi retransmise sur ran.de, esports.com et sur le Twitch de esports.com. La retransmission démarre à 18 heures et dure environ trois heures.