« WeKickCorona » : 5000 euros pour « Wunderfinder »

Avec leur campagne « WeKickCorona », les internationaux Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont déclenché un élan de solidarité dans le monde du football. Plus de 3,5 millions d'euros ont maintenant été versés au profit de l'organisation. L'une des associations caritatives qui bénéficient de l'argent venant de plus 30 athlètes se nomme « Wunderfinden » et se situe à Dinslaken.

L'association, qui compte pratiquement 70 bénévoles, a été fondée il y a trois ans pour soutenir les sans-abris et les personnes dans le besoin de cette ville de Basse-Rhénanie, avec des dons de vêtements et d'autres produits de première nécessité. Le président de « Wunderfinder » Ludger Krey, anciennement attaquant du club amateur d'Oberhausen (le SpVgg Sterkrade-Nord) dont il est maintenant l'un des sponsors, se réjouit de l'aide rapide apportée par les footballeurs-stars.

DFB.de : Monsieur Krey, comment avez-vous eu l'idée de demander un don pour votre association Wunderfinder e.V. à « WeKickCorona » ?

Ludger Krey : J'ai découvert la campagne dans les journaux et j'ai trouvé cela intéressant. Leon Goretzka et Joshua Kimmich sont deux joueurs combattifs et ils montrent toujours de l'engagement sur le terrain. C'est pourquoi je pense qu'ils sont de bons exemples, par leur caractère et par leur état d'esprit et ils n'ont pas lancé cette action par hasard. Ils savent que certains fans se privent pour pouvoir s'offrir un billet pour assister à un match et ils veulent maintenant faire quelque chose en retour.

DFB.de : Quand et comment avez-vous contacté « WeKickCorona » ?

Krey : Lundi dernier. J'ai rempli le formulaire de contact sur le site « WeKickCorona » et ils m'ont appelé mardi. J'ai ensuite expliqué quelle était la mission de « Wunderfinder » et j'ai reçu l'argent jeudi. Ils m'ont viré 5000 euros. Incroyable.

DFB.de : Comment utilisez-vous l'argent ?

Krey : L'organisme de Dinslaken qui s'occupe de distribuer de la nourriture gratuite ne peut rien faire aux personnes dans le besoin en ce moment donc nous avons mis la main à la pâte vendredi. Nous aidons normalement les sans-abris avec des vêtements, mais ces temps-ci, le nombre de gens dans le besoin a explosé. Par exemple, il y a des parents célibataires qui ont besoin de plus d'argent pour la nourriture, parce que les écoles et les jardins d'enfants sont fermés.

DFB.de : Combien de personnes dans le besoin pouvez-vous aider actuellement et combien de personnes pourriez-vous aider ?

Krey : Nous nous occupions d'environ 50 personnes en leur procurant directement des vêtements ou de la nourriture. En comptant les enfants, cela fait environ 140 à 150 personnes. Nous comptons huit à dix euros par personne, donc après l'action de vendredi, nous pourrons réitérer notre campagne d'aide encore deux fois.

DFB.de : Comment avez-vous géré les achats pour 150 personnes ?

Krey : En ce moment, ce n'est pas le plus facile. Nous n'avons pas pu nous rendre au supermarché si facilement et juste dire : « Nous sommes une association caritative, nous avons besoin d'autant de ce produit et autant de cet autre. » Nous sommes par exemple aller au Metro et nous n'avons pu prendre qu'un paquet de papier toilette, une denrée très prisée en ce moment. J'ai aussi contacté Aldi Sud, pour savoir s'ils pouvaient nous fournir une palette de cornflakes ou un carton entier de toasts ou de petits pains.

DFB.de : La Basse-Rhénanie vit de l'agriculture : avez-vous pensé aux agriculteurs locaux ?

Krey : Oui, nous l'avons fait. Nous nous sommes dit que maintenant que nous avons l'argent, nous voulons le donner aux producteurs de la région. Nous avons donc acheté des pommes de terre et des pommes dans une ferme de Hünxe, car les agriculteurs traversent actuellement une période difficile, comme beaucoup d'autres travailleurs indépendants.

DFB.de : Une question sur le moment où les 5000 euros de « WeKickCorona » seront épuisés : allez-vous à nouveau postuler pour obtenir l'aide de l'association de Leon Goretzka et Joshua Kimmich ?

Krey : Si c'est possible, alors oui, nous le ferons. Par chance, nous avons dans les environs de nombreux acteurs économiques qui sont prêts à aider, comme le « Lions Club », les « Rotarier » ou l' « Inner Wheels Club ». Mais, en tant que footballeur, cela ne nous dérangerait pas si « WeKickCorona » pouvait nous donner, une nouvelle fois, un petit coup de pouce financier.