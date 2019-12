Votez pour le But de l‘Année de l’équipe d’Allemagne féminine

31 buts, dont une poignée de délices absolus ! 2018 fut encore une année prolifique pour l’équipe d’Allemagne féminine. Sept réalisations ont été nominées pour l’élection du But de l’Année 2018. Qui l’emportera ? Chaque voix comptera : votez ici pour votre but favori. Les nominées s’appellent, meilleure buteuse de l’équipe cette année (6 buts), pour ses buts du 1-0 contre la République tchèque et du 3-1 contre l’Autriche ;

Alexandra Popp pour sa tête rageuse contre l’Autriche (1-0) ; Svenja Huth (1-0) et Sara Däbritz (2-2) contre le Canada ; et enfin Giulia Gwinn (3-2) et Lena Petermann (4-2) face à l’Italie. Le vote prendra fin le mercredi 2 janvier 2019 à midi.

