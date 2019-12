Votez pour le but de l’année de l’équipe d’Allemagne féminine

C’est l’heure ! Le Fan-Club de la Nationalmannschaft et DFB.de ont sélectionné 10 buts parmi les 33 inscrits par l’équipe d’Allemagne féminine au cours de cette année 2017. Chacun peut participer et voter pour le plus beau but de l’année.

Comme tous les ans, chaque vote compte ! Cliquez ici, choisissez votre but préféré et cliquez sur ABSTIMMEN jusqu’au 16 janvier 2018 à midi.

Les buts sélectionnés :