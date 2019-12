Votez pour le but de l’année 2018 de la Mannschaft !

2018 n’a pas été l’année de la Mannschaft. Les raisons de sauter de joie se sont faites plus rares que dans le passé même si 14 buts ont été inscrits, avec parmi eux quelques pépites. C’est à vous désormais d’élire le plus beau but de la Mannschaft de l’année 2018. Quatre buts ont été retenus dans cette sélection. Votez dès maintenant en cliquant ici.

La coup-franc de Toni Kroos face à la Suède en Coupe du Monde a particulièrement marqué les esprits. Les frappes lointaines de Thomas Müller contre l’Espagne et de Timo Werner face aux Pays-Bas peuvent également espérer remporter cette distinction du but de l’année. Le but tout en finesse de Julian Brandt contre le Pérou fait lui aussi partie de cette sélection.

Quel a été selon vous le plus beau but de la Mannschaft en 2018 ? Les votes fermeront à 12h le jeudi 3 janvier 2019.

[DFB]