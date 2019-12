Vote pour la footballeuse de l’année : Marozsan en lice

La capitaine de la Nationalmannschaft Dzsenifer Marozsan peut rêver du titre de meilleure footballeuse de l’année. La milieu de terrain de 26 ans de l’Olympique lyonnais fait partie des trois nominées aux côtés de sa collègue de club Ada Hegerberg (Norvège) et de la cinq fois lauréate du prix, la Brésilienne Marta (Orlando Pride).

La lauréate sera désignée (à partir de 20h, en direct sur FIFA.com) par l’acteur Idris Elba lors du gala « The Best » à Londres. Avec Birgit Prinz (de 2003 à 2005), Nadine Angerer (2013) et Nadine Keßler (2014), trois joueuses allemandes ont reçu cette distinction jusqu’à présent. Fin juillet, la FIFA avait publié la liste des dix candidates restantes. Les capitaines et entraîneurs de toutes les équipes nationales de la FIFA, les supporters du monde entier et plus de 200 représentants des médias ont chacun eu droit à 25 % des voix. La période de vote a pris fin le 10 août.

Pour la distinction de meilleur entraîneur de l’année dans le football féminin, que remettra l’ancienne entraîneuse de la sélection nationale Silvia Neid, on retrouvera Reynald Peydros (Olympique Lyon), Asako Takakura (Japon) et la lauréate de l’année dernière Sarina Wiegman (Pays-Bas). Stephan Lerch du Vfl Wolfsbourg n’a pas réussi à se hisser parmi les finalistes.