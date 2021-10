Voss-Tecklenburg : « L’étau se resserre »

L’équipe d’Allemagne poursuit sa campagne de qualification pour la Coupe du monde avec deux matchs consécutifs contre Israël, le jeudi 21 octobre (18h00) à Tel Aviv et le mardi 26 octobre (16h05) à Essen. Face à la presse, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg a évoqué l’état de son groupe actuel de joueuses, le prochain adversaire, la question des gardiennes de but, et la concurrence au sein de l’équipe.

Martina Voss-Tecklenburg au sujet…

… des objectifs face aux Israéliennes : Outre l’objectif de remporter deux victoires, nous voulons réaliser de meilleurs débuts de match : plus de contrôle, de calme et de conviction. Nous jouons dès jeudi, et n’aurons pas beaucoup de temps pour mettre en pratique notre entraînement tactique. Mais nous allons aborder ces sujets en séance vidéo. Le fait que le premier match arrive si tôt présente peut-être même des avantages. Nous aurons plus de temps pour préparer notre match à Essen.

… de la particularité d’un match en Israël : Un match en Israël est quelque chose de particulier. J’ai déjà eu le privilège d’y jouer avec la sélection suisse. C’était très impressionnant. Nous voulons profiter de ce voyage pour transmettre des expériences à nos joueuses. Nous avons débuté notre rassemblement avec un exposé sur Israël. Le lendemain du match, nous prendrons part à une activité culturelle, parallèlement au travail de récupération. Le sport reste toujours au premier plan, mais nous veillerons aussi à honorer notre rôle sociétal et social.

… de l’adversaire israélien : Je trouve qu’il existe là-bas un terreau de joueuses à fort potentiel. La fédération israélienne s’est réorganisée récemment et porte haut le projet du football féminin. Mais elle ne dispose pas d’un grand nombre de joueuses, et l’équipe a perdu lourdement son premier match ; néanmoins, elles vont nous compliquer la tâche, et tout donner. C’est un adversaire défensif et coriace qui nous attend. Notre objectif sera de ne pas trop les laisser s’exprimer.

… du retour de Giulia Gwinn : Nous nous réjouissons que Giuli soit de retour. Nous nous y sommes bien préparées et avons renoncé volontairement à la faire venir lors des rassemblements précédents, afin qu’elle joue davantage dans son club. Nous prévoyons de la faire jouer, au moins en partie. Nous voulons la voir à l’œuvre à l’entraînement, mais aussi en match.

… de la situation des gardiennes : Lors du précédent rassemblement, nous voulions déjà faire venir les quatre gardiennes qui sont actuellement en concurrence pour l’EURO. Cela n’avait pas fonctionné car Almuth Schult n’était pas en pleine forme. Nous nous réjouissons d’avoir cette fois-ci réussi à toutes les faire venir, afin d’avoir de meilleurs éléments de comparaison. Rien n’a changé dans la hiérarchie : Merle Frohms est notre numéro 1, et les autres vont se battre pour leur place.

… du milieu de terrain : Nous privilégions en ce moment un milieu à trois. Les joueuses le savent. Pour elles, cela signifie que pour jouer, elles devront prouver.

… de la défense, et de Marina Hegering : Nous voulons en ce moment disposer de trois défenseures centrales dans le groupe : Lena Oberdorf, Sophia Kleinherne, Jana Feldkamp. S’il se passe quelque chose, d’autres joueuses pourront prendre le relais. Nous avons décidé en conscience de faire venir une attaquante supplémentaire. Nous espérons que Marina Hegering sera de retour en novembre. Son club et nous-mêmes espérons qu’elle pourra bientôt rejouer, mais ce ne sera pas le cas ces deux prochaines semaines.

… du groupe pour l’EURO : Le groupe est devenu plus petit. Nous avions le luxe de pouvoir faire venir davantage de joueuses pendant la pandémie. Désormais, l’étau se resserre, c’est comme ça. Le temps de jeu de celles qui ne sont pas titulaires ne va pas augmenter.

[dfb]