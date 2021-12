Une victoire convaincante et un grand pas vers la qualification

Victoire très importante au Portugal !

L’équipe d’Allemagne, leader du groupe H, s’impose 3-1 sur le terrain de son dauphin, le Portugal, et creuse l’écart en tête du classement, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023.

L'équipe nationale féminine d'Allemagne a porté son avance en tête du groupe H de qualification pour la Coupe du monde à cinq points, grâce à une victoire 3-1 lors de son dernier match de l'année à Faro, face au Portugal, deuxième. Cette victoire, la sixième en autant de matchs pour l'équipe de Marina Voss-Tecklenburg, lui permet d'être en bonne voie pour se qualifier pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, seuls les vainqueurs du groupe étant assurés de valider leur ticket.

Trois buts en 13 minutes en première mi-temps, inscrits par Lea Schüller (15e), Svenja Huth (23e) et Melanie Leupolz (28e), qui fêtait sa 75e sélection, ont permis à l'Allemagne de ramener les trois points. Le Portugal a réduit l’écart, avec un peu de réussite, par l’intermédiaire de d’un penalty de Costa détourné par le poteau, mais qui a ensuite rebondi sur le dos de la gardienne Frohms et terminé sa course au fond des filets (34e).

Une domination d'entrée de match

Marina Voss-Tecklenburg a procédé à quatre changements par rapport à la victoire 8-0 de son équipe contre la Turquie, avec le retour de Giulia Gwinn et Marina Hegering dans le onze de départ. L'Allemagne parvenait rapidement à se frayer un chemin à travers la défense portugaise, avec un premier but refusé après seulement cinq minutes ; Lena Oberdorf se trouvant en position de hors-jeu.

Les Allemandes maintenaient un rythme élevé et se créaient de nombreuses occasions - un centre de Kathrin Hendrich était presque repris par Klara Bühl, qui ne parvenait pas à le contrôler. Schüller a finalement débloqué la situation après un quart d'heure de jeu, en étant au bon endroit sur un corner pour marquer son 23e but en sélection.

Un but pour Leupolz pour son jubilé, Bühl touche le poteau

Deux autres buts ont permis à l'Allemagne de mener 3-0 - un tir de l'entrée de la surface de Huth et une frappe déviée de Leupolz ont fait la différence. Les Allemandes se procuraient également plusieurs autres occasions de faire trembler les filets de Patricia Morais. Sur une contre-attaque, Klara Bühl touchait le poteau (25e), avant qu'une autre tête de Schüller ne contraigne la gardienne portugaise à un arrêt fantastique (27e).

Le Portugal a sonné la révolte à la demi-heure de jeu. Sur une erreur de la défense allemande, Ana Borges était stoppée irrégulièrement par Merle Frohms. Le penalty était transformé, et le reste la première période se déroulait sans réelle occasion nette.

L'Allemagne reste en tête après la pause

Schüller testait une nouvelle fois Morais d'une puissante frappe du gauche au début de seconde période (50e), mais les Portugaises étaient beaucoup plus prudentes qu'au début de la première mi-temps et compliquaient la tâche offensive des visiteuses. Le jeu devenait alors plus rugueux, mais l'Allemagne se créait les meilleures occasions. Tout juste entrée en jeu, Dzsenifer Maroszan voyait sa tentative mise en échec par Morais (64e), avant qu'Oberdorf ne passe tout proche de trouver la cible sur corner (69e).

Jule Brand et Tabea Waßmuth prenaient également place sur le terrain et mettaient rapidement la défense adverse en difficulté (75e, 84e). Les hôtes ne se sont pas montrés menaçants pendant une grande partie du match, et Frohms a été appelé à l'action à la cinquième minute du temps additionnel, par l’intermédiaire de Fatima Pinto.

Au coup de sifflet final, l'Allemagne s'impose 3-1, son sixième succès en autant de rencontres dans le groupe H.