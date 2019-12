Victoire sur le fil 3-2 face aux Pays-Bas

Première victoire de 2019 : Dans ce qui pouvait ressembler à un derby chez son voisin néerlandais, la Nationalmannschaft ramène 3 points grâce à une victoire 3-2 (2-0) et débute parfaitement sa campagne de qualification pour l’EURO 2020. Les hommes de Joachim Löw ont livré deux périodes de haute intensité et rentraient aux vestiaires avec un avantage de 2 buts sur des réalisations de Leroy Sané (15e) et Serge Gnabry (34e).

Renversement en seconde période avec le retour des locaux au tableau d’affichage par l’intermédiaire de Matthijs de Ligt (48e) et Memphis Depay (63e). Alors que le sort de la rencontre semblait scellé, Marco Reus, tout juste entré en jeu, en décida autrement en délivrant un centre parfait pour Nico Schulz qui arracha ainsi la victoire. Le cinquième match de suite sans défaite pour la Mannschaft.

7 changements dans le onze

Suite au match nul 1-1 face à la Serbie, Jogi Löw procédait à 7 changements en alignant un onze à l’allure pour le moins défensive. Marco Reus, victime de douleurs à la cuisse, débutait le match sur le banc et laissait sa place au milieu à Leon Goretzka ; à ses côtés, Toni Kroos et Joshua Kimmich. Devant Leroy Sané et Serge Gnabry formaient la pointe de la Nationalmannschaft.

Derrière Jogi Löw avait opté pour une défense à trois composée de Matthias Ginter, Niklas Süle et Antonio Rüdiger, soutenus sur les côtés par Thilo Kehrer et Nico Schulz. Dans les cages, le capitaine, Manuel Neuer disputait son 86e match international et égalait ainsi son aîné Oliver Kahn.

Une première mi-temps parfaite

L’Allemagne trouvait l’ouverture du score sur sa deuxième occasion de la partie. A l’origine de cette action, Toni Kroos, qui lança parfaitement Schulz sur son côté. Le pensionnaire d’Hoffenheim adressa ensuite un centre tendu dans la surface à destination de Leroy Sané, qui parvint à prendre le dessus sur Matthis de Ligt pour permettre aux Allemands de mener 1-0. Par la suite, Manuel Neuer permit aux siens de conserver cet avantage en réalisant deux parades de grande classe (25e et 27e).

Les Pays-Bas continuèrent alors à pousser mais c’était sans compter sur un éclair de génie de Gnabry. Après une passe de 50 mètres signée Rüdiger, l’ailier du Bayern se présenta sur la gauche de la surface, crocheta, une, deux fois avant de catapulter le ballon dans la lucarne opposé – splendide (34e). Cinq minutes avant la pause, Thilo Kehrer, de la tête, puis Leroy Sané auraient même pu porter le score à 3-0 (40e).

Une seconde période à l’avantage des Néerlandais

Après la pause, il aura suffi de 3 minutes aux locaux pour recoller au score et casser la dynamique des Allemands. Le centre de Memphis Depay trouva de Ligt aux six mètres qui croisa parfaitement sa tête et permit aux Néerlandais de se relancer (48e). L’Allemagne laissa de plus en plus de terrain à son adversaire, se montra moins présente dans les duels et pensa bien se faire surprendre sur un coup franc joué rapidement par Depay (62e). Quelques minutes plus tard les Oranje se montrèrent de nouveau dangereux devant le but et après s’y être repris à deux fois, Depay parvint à glisser son ballon au ras du poteau (63e) pour l'égalisation.

Un joker nommé Reus

La première frappe de la Mannschaft en seconde période se fit bien attendre : à la 82e minute, Toni Kroos se chargea d’un coup franc, sans pour autant inquiéter Jasper Cillissen. Dans les derniers instants du match, Gnabry laissa sa place à Marco Reus (88e). Un changement qui allait s’avérer payant : deux minutes plus tard, le milieu de Dortmund servit parfaitement Nico Schulz au point de penalty pour le but de la victoire (90e). Un succès ardemment obtenu et un match référence pour la Mannschaft « nouvelle génération ».

