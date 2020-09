Victoire pour la 100e de Marozsan

L’équipe d’Allemagne a effectué un pas de plus vers la qualification pour l’EURO 2022. Pour la 100e sélection de Dzsenifer Marozsan, l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg s’est imposée 3 à 0 face au Monténégro mardi après-midi à Podgorica, confortant ainsi son avance sur l’Irlande dans le groupe 9. Marozsan est entrée en jeu à la 53e minute à la place de Melanie Leupolz.

Le président de la DFB Fritz Keller a félicité la meneuse de jeu de l’Olympique Lyonnais : « C’est une joueuse extraordinaire sur le terrain et en dehors de ce dernier, qui réalise une fois encore quelque chose d’exceptionnel : félicitations à Dzsenifer Marozsan pour ses 100 matchs avec l’équipe d’Allemagne ! Grâce à sa créativité, son excellente qualité technique et sa joie de jouer, Dzsenifer est une meneuse indispensable pour notre jeune et ambitieuse équipe. Cette équipe possède le talent et la passion pour jouer un rôle déterminant dans l’EURO qui vient et pour lequel nous devons attendre un an de plus. »

« J’ai essayé d’amener de l’énergie positive sur le terrain », a déclaré la joueuse de 28 ans. « C’était un match difficile. Nous avons souvent pris de mauvaises décisions. C’était néanmoins un match spécial pour moi. »

La sélectionneuse n’a pas non plus été séduite par la performance de son équipe malgré la victoire : « Nous savons toutes que ça n’était pas un bon match de notre part. Nous avons intentionnellement fait tourner l’effectif, et avons vu que certaines n’ont pas encore tout à fait le niveau d’une internationale A », a déclaré Martina Voss-Tecklenburg.

Laura Freigang a ouvert le score, ainsi que son compteur personnel en sélection nationale, dès la 2e minute de jeu, avant d’être imitée par Melanie Leupolz (45e+1) et Sydney Lohmann (59e).

