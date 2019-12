Victoire laborieuse des Français face à l’Australie

La France, finaliste du dernier EURO, a débuté aujourd’hui sa campagne de Russie par une courte victoire face à l’Australie. Les champions du monde 1998, qui figurent parmi les favoris de cette compétition, l’ont emporté 2-1 cet après-midi face aux Australiens devant les 41 279 spectateurs présents à Kazan pour ce premier match du groupe C. L’arbitrage vidéo est intervenu durant la rencontre, une grande première dans l’histoire de la Coupe du Monde.

Suite à une faute litigieuse du défenseur australien Joshua Risdon sur Antoine Griezmann dans la surface de réparation à la 56ème minute, la vidéo-assistance est venue apporter confirmation qu’il y avait bien eu faute sur l’attaquant de l’Atlético Madrid. Griezmann s’est alors chargé de tirer et de transformer ce penalty accordé pour permettre à la France d’ouvrir le score (58ème). Avance de courte durée puisque les Australiens ont immédiatement égalisé, eux aussi sur penalty, par l’intermédiaire de leur capitaine Mile Jedinak suite à une faute de main de Samuel Umtiti. Les Bleus ont ensuite repris définitivement l’avantage à 10 minutes de la fin du match grâce à un but de Paul Pogba accordé grâce à la goal-line technologie.

Deschamps : « Ce n’était pas facile »

« Ce n’était pas facile » a reconnu le sélectionneur français Didier Deschamps après le coup sifflet final au micro de la ZDF. « On a manqué de changement de rythme et mal évalué certaines situations. Nous avons eu plus d’occasions en fin de match. Nous avons fait le job mais nous encore faire beaucoup mieux. » Bert van Marwijk, le sélectionneur néerlandais de l’équipe d’Australie était quant à lui déçu de l’issue de la rencontre : « C’est vraiment frustrant de perdre sur un but aussi chanceux. Nous avons cependant fait un bon match contre une des meilleures équipes au monde. Je ne pense pas qu’il y avait penalty. La déception concernant le résultat est omniprésente. Nous aurions au moins mérité un point. »