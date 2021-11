Victoire éclatante 8-0 contre la Turquie

Au terme d’une soirée de rêve, l’équipe d’Allemagne féminine s’impose très largement (8-0) à l’Eintracht-Stadion de Braunschweig contre la Turquie.

Dès la première minute, la défenseure Tag coupe involontairement un centre venu de la gauche et trompe sa propre gardienne. Quelques minutes plus tard, Lea Schüller double la mise, reprenant de la tête au seconde poteau un bon centre de Svenja Huth (10e). Dans la foulée, l’attaquante du Bayern Munich ajoute un troisième but, profitant d’un ballon qui traîne dans la surface pour pousser le ballon au fond des filets à bout portant (11e).

L’Allemagne mène 3-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le festival se poursuit : à l’heure de jeu Brand, entrée en jeu à la pause, inscrit un nouveau but, Schüller, double buteuse en première période et à l’origine de l’ouverture du score, se faisant cette fois-ci passeuse décisive (61e). Le même duo est de nouveau en action, mais les rôles sont inversés lorsque Brand sert Schüller pour le cinquième but (67e).

Le festival se poursuit en fin de rencontre, de nouveau par l’intermédiaire d’une joueuse issue du banc de touche ; deux minutes seulement après avoir remplacé Schüller, Freigang inscrit à son tour son nom sur la feuille de match, après un nouveau service idéal de Brand dans la surface (74e). Sjoeke Nüsken (80e) et Klara Bühl, sur coup franc (87e), aggravent la marque peu avant le coup de sifflet final.

L’équipe de Martina Voss-Tecklenburg remporte sa cinquième victoire en autant de rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2023. Elle poursuit ainsi sa course en tête dans le groupe H avec 15 points, deux de plus que le Portugal, qu’elle affrontera mardi (30.11, 19h) dans un duel décisif.