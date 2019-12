Victoire capitale en Irlande du Nord : 2-0 à Belfast

L’équipe d’Allemagne a dû s’employer pour venir à bout de l’Irlande du Nord devant son bouillonnant public de Belfast. Grâce à une deuxième mi-temps de très bonne facture, la Mannschaft s’est imposée 2 à 0, s’offrant ainsi la première place du groupe C de qualification pour l’EURO 2020 aux dépens des locaux.

Encore invaincus en 2019 avant la rencontre, les Nord-Irlandais ont pourtant été dominateurs au cours du premier acte, se procurant même les occasions les plus dangereuses. Revenus ensuite des vestiaires avec d’autres intentions, les hommes de Joachim Löw ont rapidement pris l’avantage grâce à Marcel Halstenberg (48e). Serge Gnabry a doublé l’écart à quelques secondes du terme (90e+2).

Débuts poussifs

Dans un stade bruyant et plein à craquer, les Nord-Irlandais ont débuté la rencontre avec l’intention non dissimulée de gagner. La fluidité du jeu allemand est mise à mal par le pressing des locaux, qui poussent les visiteurs à la faute : suite à une passe mal ajustée de Toni Kroos, Conor Washington se présente seul face à Manuel Neuer, mais le capitaine remporte son duel (7e). Après le quart d’heure de jeu, l’Allemagne sort la tête de l’eau. Marco Reus (17e), Timo Werner (18e) et Julian Brandt (22e) sont les premiers à se signaler devant le but adverse, mais la première grosse occasion est pour Niklas Süle, qui pousse Peacok-Farrell à la parade sur corner. Une minute plus tôt, un penalty aurait pu être accordé suite à une main de Craig Cathcart sur une frappe de Werner (27e).

Suite au remplacement du champion du monde Matthias Ginter (40e) par Jonathan Tah suite à un choc, un moment de flottement dans la défense aurait pu offrir l’ouverture du score aux adversaires : sur une incursion nord-irlandaise, Neuer boxe le ballon directement sur Washington à deux mètres du but, mais ce dernier ne parvient pas à pousser le ballon au fond (45e). Dans la foulée, Werner échoue face à Peacock-Farrell (45e+1).

Halstenberg débloque la situation

En deuxième période, l’Allemagne enchaîne enfin les occasions et ne tarde pas à concrétiser : sur un centre de Lukas Klostermann, Brandt prolonge de la tête pour Halstenberg, dont la volée du pied gauche ne laisse aucune chance à Peacock-Farrell (48e). Werner, Klostermann, Gnabry et Reus ont l’occasion de doubler l’écart dans les minutes qui suivent, mais butent notamment sur l’excellent gardien nord-irlandais de 22 ans.

L’Irlande du Nord en profite pour se rapprocher plusieurs fois de l’égalisation, notamment sur une frappe trop croisée de Stuart Dallas suite à un débordement dangereux de Gavin Whyte (63e). Kai Havertz, entré en jeu, se procura deux occasions nettes (69e, 83e), mais c’est Serge Gnabry, parfaitement servi par Havertz, qui met fin au suspense en toute fin de partie (90e+2).

