Victoire à deux chiffres: un festival face au Montenegro

Cinq buts lors de la première période, cinq lors de la seconde : l’équipe féminine d’Allemagne a entamé les éliminatoires pour le prochain Euro avec une large victoire contre le Montenegro. Pour ce premier duel de l’histoire entre les deux nations, l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg s’est tranquillement imposée (10-0) avec la manière pour récolter ses trois premiers points dans le groupe 9 de cette phase de qualification.

« Nous savions ce qui nous attendait et que notre jeu de tête serait important dans un match pareil. Tout n’a pas été parfait, mais c’est important d’avoir joué ce match très sérieusement, et nous l’avons fait aujourd’hui » a déclaré Voss-Tecklenburg à ARD.

Devant 6275 curieux sous une belle journée d’été à l’Auestadion, Svenja Huth (3e), Alexandra Popp (8e, 24e, 38e) et Klara Bühl (34e, 59e) ont trouvé la faille pour leur première rencontre internationale. Sara Doorsoun (52e), Turid Knaak (54e) mais aussi Lea Schüller (83e) et Linda Dallmann (88e), entrées en jeu, ont parachevé le succès allemand. «On aurait pu en inscrire un ou plusieurs de plus » a affirmé Popp au micro d’ARD. «Mais nous avons rempli notre tâche de façon très sérieuse » . Le succès allemand n’a jamais fait aucun doute au cours de cette rencontre dominée de bout en bout par les filles de la DFB. La native de Kassel Carolin Simon avait du faire l’impasse en dernière minute en raison de troubles gastriques.

Des occasions à foison

Avec cinq changements par rapport à l’équipe alignée face à la Suède en quart de finale de la dernière Coupe du Monde en France, l’équipe allemande a commencé la rencontre de manière offensive, avec des velléités de jeu et une volonté de mettre de l’intensité. Les filles de Voss-Tecklenburg n’auront eu besoin que de 136 secondes pour faire trembler les filets : c’est Huth qui a mis son équipe devant au tableau d’affichage, avec son cinquantième but international. Cette ouverture du score précoce annonça la couleur : les tirs au but et les attaques rapides initiées sur les ailes se sont rapidement multipliés pour les Allemandes. La 98e nation au classement FIFA a du faire face aux vagues blanches dans une rencontre à sens unique, avec presque une occasion par minute de jeu. Malgré les nombreux buts inscrits, les joueuses de la DFB devront se montrer plus efficaces lors de leur prochain match de qualification contre l’Ukraine à Lviv mardi (à partir de 16 heures, en direct live sur la ZDF). Les coéquipières de Maroszan ont eu en effet plusieurs occasions pour creuser l’écart plus rapidement, et ont parfois manqué de justesse dans leurs passes face à un adversaire jouant avec un bloc très bas. Cela ne les a toutefois pas empêché de s’imposer sur un écart important et de commencer cette phase de qualifications de la meilleure des façons.