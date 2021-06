Victoire 7-1 avant l’EURO

L’équipe d’Allemagne a réussi avec brio sa répétition générale avant le début de l’EURO 2020 (11 juin – 11 juillet). Opposés à la Lettonie lundi soir à Düsseldorf, les hommes de Joachim Löw l’ont emporté sur le score de 7 buts à 1, réalisant ainsi le plein de confiance dans cet ultime match amical avant les trois confrontations choc du premier tour de l’EURO contre la France, le Portugal et la Hongrie.

Devant 1 000 spectateurs issus de professions essentielles dans le contexte de la pandémie, la Mannschaft a retrouvé l’efficacité qui lui faisait souvent défaut lors des derniers matchs. Dès la première mi-temps, cinq joueurs différents font inscrire leur nom au tableau d’affichage : Robin Gosens avec son premier but en sélection (19e), Ilkay Gündogan (21e), Thomas Müller (27e) trois ans, deux mois et dix-sept jours après son dernier but, Kai Havertz (39e) et Serge Gnabry (45e).

Deux nouvelles réalisations suivront après la pause, d’abord par l’intermédiaire de Timo Werner (50e) puis de Leroy Sané (76e), ainsi qu’une réduction du score lettone signée Saveljevs (75e). « Nous avons montré beaucoup de bonnes intentions », a déclaré le sélectionneur. « Il y a eu du rythme, de bonnes courses et du pressing en première période, mais nous avons baissé en régime après la pause. Nous devons encore faire grimper l’intensité, et ce pendant 90 minutes. (…) Je ne sais pas encore si les titulaires d’aujourd’hui seront les mêmes contre la France. Mais une grande partie d’entre eux sera évidemment sur le terrain. »

Avec quatre nouveaux titulaires par rapport au match contre le Danemark (1-1), Joachim Löw alignait lundi soir l’équipe d’Allemagne la plus âgée depuis plus de 19 ans. Dans les buts, Manuel Neuer disputait son 100e match avec la Mannschaft, rejoignant ainsi les 16 joueurs de la DFB ayant atteint cette barre symbolique. « Cette grande aventure de 100 matchs a été incroyable. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné : les entraîneurs, le staff, et tous les joueurs avec qui j’ai eu la chance d’être sur le terrain », a déclaré le capitaine. Dans le groupe actuel, seuls Toni Kroos et Thomas Müller comptent chacun plus de 100 sélections.

[dfb]