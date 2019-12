Victoire 3-1 face à l’Autriche : Hrubesch efface le record de Neid

La Nationalmannschaft féminine a remporté son sixième match consécutif depuis la prise de fonction de Horst Hrubesch. Les Allemandes ont dominé l’Autriche de la tête et des épaules et sont imposées au final 3-1. Alexandra Popp a mis la sélection allemande sur de bons rails en ouvrant le score à la 8ème minute grâce à son 44ème but en 91 sélections. Malgré l’égalisation de Nicole Billas pour l’Autriche, Linda Dallmann (56ème) et Lea Schüler ont redonné l’avantage à la Nationalmannschaft pour assurer une victoire 3-1.

Avec ce sixième succès consécutif, Horst Hrubesch efface le record de cinq victoires d’affilée auparavant détenu par l’entraîneuse Silvia Neid.

Hrubesch : « Je suis extrêmement satisfait »

« On peut reprocher aux joueuses le fait qu’elles auraient pu marquer plus de buts mais à part celace fut un très bon match de leur part. Je leur tire mon chapeau. Nous avons pu voir la qualité de cette équipe. » a commenté Horst Hrubesch après la partie. « Je suis extrêmement satisfait de ce match et notamment des jeunes joueuses du groupe. La permutation est bonne, l’équipe est compacte, nous avons eu des récupérations de balle rapides et nous avons bien utilisé les espaces. Si je devais souligner la performance d’une seule joueuse je dirais que Gwinn a joué de façon sensationnelle. »

La capitaine Alexandra Popp était également satisfaite de la prestation de son équipe : « Nous avons vraiment fait le plein de confiance et avons joué en une ou deux touches de balles. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie même si nous aurions pu marquer un ou deux buts supplémentaires. »