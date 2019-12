Victoire 2-1 à Wembley

L’équipe d’Allemagne a remporté samedi soir une victoire de prestige face à l’Angleterre. Devant 77 768 spectateurs massés au stade Wembley à Londres, la Nationalmannschaft s’est imposée 2-1 devant les Three Lions, arrivées 4e à la coupe du monde 2019. Alexandra Popp (9e) et Klara Bühl (90e) ont inscrit les buts pour l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg. Ellen White (44e) a provisoirement égalisé pour le pays hôte de l’EURO 2021.

Il s’agit de la 21e victoire allemande en 26 matchs face à l’équipe d’Angleterre. Dans une ambiance impressionnante, et malgré une affluence en-deçà du record établi aux Jeux Olympiques 2012 (80 203 spectateurs) pour un match de football féminin, les supporters ont bruyamment soutenu et applaudi les deux équipes nationales du début à la fin de la rencontre.

Première pour Sophia Kleinherne

Ce match amical fut l’occasion pour Sophia Kleinherne (1. FFC Francfort) de fêter sa grande première en équipe d’Allemagne, en défense aux côtés de Sara Doorsoun, Lena Oberdorf et Kathrin Hendrich. Dans les buts, Merle Frohms joua en lieu et place d’Almuth Schult, blessée. Dzsenifer Marozsan, Sara Däbritz et Lina Magull composèrent le milieu à trois, derrière les attaquantes Klara Bühl, Sandra Starke et Alexandra Popp, la capitaine.

Popp ouvrit le score dès la 9e minute de la tête, sur un centre de Hendrich. L’Angleterre manqua l’occasion d’égaliser sur penalty à la 36e minute, grâce à un arrêt de Frohms sur le tir de Nikita Parris. L’Allemagne ne parvint néanmoins pas à conserver son avantage jusqu’à la mi-temps et concéda un but d’Ellen White à la 44e minute. C’est en toute fin de match que tomba le but de la victoire, inscrit par Klara Bühl.

[dfb]