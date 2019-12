Victoire 1-0 de l'Allemagne face à la France

L'équipe d'Allemagne féminine s'est imposée 1-0 (1-0) contre la France au Stade Francis-Le-Basser lors de son premier match de l'année, offrant ainsi un début parfait à l'entraîneuse Martina Voss-Tecklenburg. C'était le neuvième match sans défaite d'affilée pour l'équipe d’Allemagne.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes voulaient passer à l'offensive. L’équipe allemande a attaqué rapidement et aurait pu marquer si la gardienne française Sarah Bouhaddi n’était pas sortie (3e). Mais Dzsenifer Marozsán, qui était de retour dans l'équipe allemande pour la première fois après dix mois, est arrivée un pas trop tard. Ensuite, les Françaises n’arrivaient pas à trouver de failles dans la défense adverse. De part et d'autre, la dernière passe manquait de précision.

Schüller saisit sa première occasion

Le pressing allemand ne plaisait pas beaucoup à l’équipe française. L'équipe de l'entraîneuse Corinne Diacre, qui a remporté huit victoires d'affilée depuis mars 2018, a eu des difficultés à construire son jeu. À la 31e minute, Lea Schüller s’est emparée du ballon sur la ligne de touche et, après une double passe avec Svenja Huth devant la surface de réparation, a marqué grâce à un poteau rentrant. C'était le huitième but de Schüller en équipe nationale.

Les Françaises n’étaient pas très présentes dans la moitié de terrain adverse, et encore moins devant la gardienne Merle Frohms. À la 41e minute, Sakina Kachraoui s’est échappée sur la gauche, mais Sara Doorsoun a intercepté au premier poteau. Peu de temps avant la pause, les deux équipes ont une fois de plus fait preuve d’offensive : après un beau jeu direct, Gaetane Thiney a tenté un tir et a échoué, et Schüller n’a pas réussi à intercepter le ballon correctement après la reprise instantanée (45e).

La défense allemande résiste

La France est sortie des vestiaires avec vigueur et a tout de suite eu une bonne occasion : Thiney a mis Marie-Antoinette Katoto sous les feux de la rampe, qui tira au premier poteau (49e). La pression des hôtes ne cessait de croître : Carolin Simon empêcha Delphine Cascarino (51e) et puis Doorsoun Katoto (53e) de conclure dans la surface de réparation

Après une heure de jeu, Voss-Tecklenburg a apporté du sang neuf : Giulia Gwinn a remplacé la buteuse Schüller et la milieu de terrain de Lina Magull, Sara Däbritz. Par la suite, Huth et Marozsán ont de nouveau réussi à pénétrer la défense, mais le centre de Huth a été dégagé (63e). L'Allemagne défend maintenant avec passion et chance. Après un coup franc, un ricochet a atterri aux côtés de Katoto, qui a cependant été surprise et qui a raté son tir (69e).

A la 72e minute, Marozsán et Simon ont été respectivement remplacées par Lena Lattwein et Felicitas Rauch. Cette dernière a eu l'occasion de marquer le deuxième but à la 76e minute, après un énième centre de Huth, mais a manqué de le reprendre au deuxième poteau. La France, pour sa part, a de nouveau joué l’attaque coûte que coûte. Thiney a mis à l’épreuve Frohms à la 82e minute avec un coup franc direct. Voss-Tecklenburg a pu ensuite célébrer la victoire avec son équipe.

[dfb]