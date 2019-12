Uth appelé pour la première fois contre les Pays-Bas et la France

Joachim Löw a sélectionné 23 joueurs dont trois gardiens de but pour les deux prochains matchs à l’extérieur de la Mannschaft en Ligue des Nations. Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Sebastian Rudy (FC Schalke 04) et Jonas Hector (1. FC Cologne) font leur retour dans la liste. Ilkay Gündogan (Manchester City) et Nils Petersen (SC Freibourg) manquent à l’appel pour cause de blessure. Mark Uth (FC Schalke 04) a été appelé en sélection pour la toute première fois.

L’Allemagne rencontrera les Pays-Bas le 13 octobre (à partir de 20h45) à Amsterdam et jouera contre la France, championne du monde, trois jours plus tard au Stade de France à Saint-Denis. Les deux équipes s’étaient quittées sur un 0-0 il y a quatre semaines à Munich.

Löw : « Nous observons Uth depuis longtemps »

Le sélectionneur Joachim Löw a déclaré : « Au cœur du projet, je fais confiance à des joueurs qui étaient déjà avec nous en septembre. Deux matchs que nous prenons très au sérieux nous attendent. Leurs résultats seront déterminants dans notre groupe de Ligue des Nations. Que ce soit contre les Pays-Bas ou contre la France, qui est championne du monde, ce sont toujours des matchs avec beaucoup de prestige. Nous savons ce qui nous attend sportivement, ainsi qu’au niveau de l’ambiance, à Amsterdam et à Paris. Les stades seront pleins et les supporters seront là pour pousser leur équipe. Et bien sûr, nous savons ce que les deux équipes sont capables de faire sur le terrain. Mais je suis convaincu que cela nous stimulera encore plus. On ne peut que se réjouir de disputer des matchs comme ça, c’est un régal autant pour les fans que pour nous. »

Joachim Löw a également abordé la première convocation de Mark Uth en équipe nationale : « Nous observons Mark Uth depuis longtemps. Il est dynamique, rapide et amène toujours un certain danger sur le but adverse. Nous voulons apprendre à mieux le connaître. »

En UEFA Ligue des Nations, l’Allemagne fait partie du Groupe 1 avec la France et les Pays-Bas. Alors que les champions du monde ont déjà disputé deux matchs et ont quatre points, l’Allemagne pointe à la deuxième place du classement avec un point. La sélection néerlandaise est en dernière position avec 0 point. Les deux premiers de groupe resteront au niveau au terme de cette saison de Ligue des Nations, tandis que le dernier sera rétrogradé en Ligue B. Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A s’affronteront en juin 2019 pour remporter le titre de la Ligue des Nations.

[dfb]