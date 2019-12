« Unis au cœur de l’Europe » - soutenez la candidature allemande pour l'EURO 2024

« United by Football – Unis au cœur de l’Europe » : tel est le slogan officiel choisi par la Fédération allemande de football (DFB) pour sa candidature à l’organisation de l’EURO 2024. « Notre candidature à l’EURO 2024 doit se faire sous le signe de la force d’intégration unique que possède le football », a déclaré le président de la Fédération allemande de football (DFB). « Le football ne divise pas, il passe au-dessus des frontières. Il unit. Il est la raison pour laquelle se rassemblent des gens de tous les milieux sociaux et de nationalités et croyances complètement différentes. »

La candidature à l’EURO 2024 possède désormais son propre site internet en langue française. Sur www.united-by-football.de/fr, chaque fan a la possibilité de charger sa photo et de la partager sur les réseaux sociaux sous le hashtag #UnitedByFootball, afin de montrer son soutien et de contribuer activement à la réussite de la candidature allemande.

Le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius, a déclaré : « L’EURO n’est pas le seul événement qui rassemble des gens issus du monde entier : notre candidature en elle-même est un projet collectif qui ne peut fonctionner que si nous jouons tous en équipe, ainsi qu’en collaboration avec les villes hôtes. Avec l’appui du football allemand dans son ensemble, professionnel et amateur, et grâce au large soutien émanant de la société, nous souhaitons convaincre l’UEFA de permettre à l’Allemagne d’organiser un deuxième EURO après celui de 1988. »

De nombreux internautes ont déjà chargé leurs photos sur le nouveau site internet, qui publie également les dernières nouvelles et des informations concernant la procédure de candidature et les dix villes/stades hôtes choisies par la DFB. La galerie photos rassemble des personnes unies par une même passion et soutenant la candidature de l’Allemagne pour l’EURO 2024. À votre tour de participer ! Cliquez ici pour accéder au site.

