Une victoire renversante !

Longtemps menée, l’équipe d’Allemagne U21 s’impose au bout du suspense (3-2) contre Israël à Paderborn, en match de qualification pour l’EURO 2023, grâce à deux réalisations dans les dernières minutes de Schade (89e) et Burkardt (90e+1).

Plus tôt dans la rencontre, Leidner avait ouvert le score pour les visiteurs (28e), avant l’égalisation de Tillman quelques minutes plus tard (34e). Gandelman avait redonné l’avantage aux Israéliens au retour des vestiaires (51e), jusqu’à une fin de match folle permettant à l’équipe d’Antonio Di Salvo de prendre les trois points et de faire la course en tête dans le groupe B avec neuf points en trois matchs.