Une Mannschaft rajeunie domine la République tchèque

L’équipe d’Allemagne s’est imposée mercredi soir devant la République tchèque sur le score de 1 à 0. À Leipzig, l’équipe de Joachim Löw a pris les devants rapidement après le coup d’envoi de ce match amical grâce à Luca Waldschmidt (13e), sur une passe du nouveau-venu Philipp Max. La Mannschaft, qui accueillera jeudi le restant du groupe de 29 joueurs sélectionnés et jusqu’ici mis au repos par Joachim Löw, prépare ainsi de manière optimale ses deux matchs d’UEFA Nations League contre l’Ukraine samedi (20h45) et l’Espagne mardi (20h45).

Il s’agit de la septième victoire de l’Allemagne face à la République tchèque en neuf confrontations (deux défaites). À Leipzig, c’est avec une composition d’équipe inédite que l’Allemagne a pénétré sur le terrain, avec notamment deux joueurs honorant leur première sélection : Ridle Baku du VfL Wolfsburg et Philipp Max du PSV Eindhoven. Devant le but gardé par Kevin Trapp, la défense à trois formée par Jonathan Tah, Robin Koch et Antonio Rüdiger était supplée par Baku et Max sur les côtés. Au centre du terrain, Florian Neuhaus et Ilkay Gündogan, qui honorait sa 40e sélection, étaient chargés de pourvoir en ballons les attaquants Jonas Hofmann, Luca Waldschmidt et Julian Brandt.

Malgré ces nombreux changements dans le onze de départ, l’Allemagne a bien débuté la partie en ouvrant la marque dès la 13e minute : suite à une frappe lointaine de Neuhaus détournée par Jiri Pavlenka, un centre fort à ras de terre de Max a trouvé l’intérieur du pied gauche de Waldschmidt pour le 1-0. Quelques minutes plus tard, Hofmann, touché à la cheville, a dû laisser sa place à Nadiem Amiri (20e), tandis que Mohamed Dahoud a pris la place de Gündogan pour la seconde mi-temps.

Malgré plusieurs occasions franches obtenues tout au long de la partie via Brandt (32e), Amiri (43e), Dahoud (60e) et Neuhaus (77e), l’Allemagne n’est pas parvenue à doubler l’écart. Le score est ainsi resté bloqué à 1-0 jusqu’au coup de sifflet final, grâce également à un arrêt décisif de Kevin Trapp en fin de rencontre (82e).

[dfb]