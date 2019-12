Une jeune équipe de la DFB bat la Russie 3-0

L'équipe nationale d'Allemagne a fait son retour avec un 3-0 (3-0) contre la Russie et a réussi sa répétition générale avant d'affronter les Pays-Bas en Ligue des nations lundi prochain (à partir de 20h45). À l'occasion de sa plus large victoire depuis octobre 2017 (5-1 contre l'Azerbaidjan), l'équipe de Joachim Löw a convaincu dans les 45 premières minutes avec un football très rapide, des passes courageuses et des changements d'ailes. Leroy Sané (8e) et Niklas Süle (25e) ont inscrit leur premier but sous la tunique allemande, tandis que Serge Gnabry a marqué le but du 3-0 (40e) peu avant la mi-temps.

En deuxième mi-temps, l'Allemagne a un peu levé le pied et a fait preuve de quelques erreurs de concentration, heureusement sans conséquence. De nombreux changements des deux côtés ont fait baisser l'intensité de la rencontre.

La plus jeune équipe de la DFB depuis un an

Dans la Red Bull Arena de Leipzig, l'équipe de Joachim Löw affichait 23,9 ans de moyenne d'âge, soit le plus jeune onze de départ depuis la demi-finale de la Coupe des confédérations en 2017 contre le Mexique. Kai Havert, 19 ans, a pu fêter sa première titularisation avec la Mannschaft (il s'agit de sa deuxième sélection). Comme lors de la défaite 1-2 contre la France, Löw a de nouveau fait confiance aux jeunes comme Thilo Kehrer (3e sélection), Gnabry (4) et Sané (16) qui, tout comme Havertz n'étaient pas à la Coupe du monde. La ligne d'attaque, en plus de Sané et Gnabry, était complétée par Timo Werner.

Joshua Kimmich est le seul joueur à avoir disputé les douze derniers matchs de la Mannschaft lors de l'année 2018. Matthias Ginter, Antonio Rüdiger et Niklas Süle constituaient une défense à trois complétée par les latéraux Kehrer et Hector. Manuel Neuer était capitaine et a honoré sa 83e sélection.

Sané marque après un beau travail de Kehrer et Gnabry

Süle buteur, Gnabry très fort techniquement

Devant les 35 288 spectateurs présents dans la Red Bull Arena, l'équipe d'Allemagne s'est tout de suite portée vers l'offensive pour se créer des occasions de buts. Au centre du terrain, Kehrer a distillé une passe de rêve dans la profondeur. Les fusées Gnabry et Sané ont enclenché le turbo, mettant la défense russe à rude épreuve et en restant tranquilles devant le but. Gnabry a trouvé Sané (8e) qui a inscrit son premier but en sélection. Cette scène fut le prélude à une multitude d'attaques de grande classe. L'équipe d'Allemagne a récupéré de nombreux ballons et a fluidifié son jeu avec des passes rapides comme l'éclair en s'appuyant sur la vitesse de sa ligne offensive.

Les Russes ont montré peu de choses, l'Allemagne a pu même profiter des espaces que laissaient toujours les visiteurs. Les jeunes attaquants allemands ont donc pris des initiatives : après une récupération de balle, Gnabry a lancé Havertz en profondeur. Le joueur de Leverkusen a centré depuis le côté gauche vers le but où Sané a repris le ballon de la tête mais le gardien Andrey Lunev était bien présent (23e).

Deux minutes plus tard, le gardien russe s'est cependant retrouvé impuissant. Rüdiger a prolongé un corner de la tête vers Süle qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien (25e). La supériorité allemande a été récompensée justement par un but, ça fait 2-0. C'est le premier but de Süle en dix sélections. Hector a manqué de marquer le troisième but d'une reprise de volée mais dix minutes plus tard, l'Allemagne allait à nouveau pouvoir se réjouir.

Süle a offert un magnifique ballon dans la course d'Havertz qui a tout de suite prolongé vers Gnabry dans le bon tempo. Le Munichois, à 15 mètres, ne s'est pas fait prier et a envoyé le ballon au fond des filets (40e).

Des occasions russes et beaucoup de changements

En début de deuxième mi-temps, l'équipe d'Allemagne s'est laissée aller à une phase d'inattention. Kimmich a laissé échapper le ballon à 20 mètres de ses buts et Rüdiger a glissé dans le vide contre Aleksey Ionov, le Russe a pu tirer à douze mètres de la surface (49e). Six minutes plus tard, Kimmich - encore lui - a prolongé le ballon vers les buts allemands sur un corner mais Hector a dégagé le ballon de la tête pour garder la cage de Neuer inviolée.

Löw a donc fait entrer du sang neuf : Jonathan Tah a remplacé Rüdiger (61e), Julian Brandt et Sebastian Rudy sont entrés en jeu à la place de Werner et d'Havertz (65e). Un changement n'était pas prévu, celui de Jonas Hector : Erokhin a marché sur la cheville du joueur de Cologne qui a dû quitter le terrain avec le soutien du staff médical. Schulz l'a remplacé (70e). Sané et Gnabry ont obtenu des applaudissements mérités et ont été remplacés par Müller, qui a disputé son 99e match sous les couleurs allemandes, et Leon Goretzka. La dernière occasion du match est revenue à Julian Brandt mais celui-ci, en choisissant la frappe plutôt que le centre, a manqué le 4-0.

[dfb]