Un tournoi amical pour l’Allemagne avant l’EURO

L'équipe d’Allemagne féminine participera à un tournoi amical de haut niveau en début d’année prochaine en Angleterre, pays hôte de l'EURO 2022. Le mini-tournoi, qui se déroulera du 14 au 24 février 2022, se jouera entre quatre équipes participantes. En plus de la sélection de la DFB, l'Angleterre et l'Espagne seront également de la partie. La quatrième nation participante et de plus amples détails sur le format du tournoi seront annoncés sous peu.

La sélectionneuse nationale Martina Voss-Tecklenburg a déclaré : « Ce tournoi est une bonne occasion, d'une part, de se mesurer aux meilleures équipes européennes et de passer de vrais tests au début de l'année de l’EURO. D’autre part, ce sera un plaisir de pouvoir vivre et s'imprégner de l'atmosphère qui règne dans le pays hôte. »

L'équipe nationale féminine se prépare actuellement à Dresde pour ses prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde. Samedi (à partir de 16h05), les femmes de la DFB affronteront la Bulgarie à Cottbus, avant de se rendre à Chemnitz pour y défier la Serbie mardi (à partir de 16h).

[dfb]