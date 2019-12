Un Pavlenka héroïque élimine Dortmund de la Coupe d'Allemagne

Après deux sorties peu convaincantes, le Borussia Dortmund, l’un des favoris de la compétition a fini par tomber. Miraculeux vainqueur de Greuther Fürth (2-1, a.p.) et de l’Union Berlin (3-2, a.p.) aux tours précédents, le BVB s’est finalement incliné aux tirs aux buts hier en 1/8e de finale face au Werder Brême.

Au terme d’une partie haletante et de prolongations spectaculaires (3-3, a.p.), le Werder a validé son ticket pour les ¼ de finale (4-2, t.a.b.). Le héros de cette soirée, qui a notamment repoussé les tentatives de Paco Alcacer et Maximilian Philipp, se nomme Jiri Pavlenka. Dans le même temps, Claudio Pizarro, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen et Max Kruse ont eux assuré le coup en transformant les leur.

Les buts de Minot Rashica (5e) et Marco Reus (45+3e) n’auront pas permis aux deux équipes de se départager à la fin des 90 minutes. En prolongation, le Borussia mènera par deux fois au score grâce à Christian Pulisic (105e) et Achraf Hakimi (113e) avant que le Werder ne recolle par l’intermédiaire de Pizarro (108e) et Martin Harnik (119e).

« Nous avons totalement mérité notre victoire », déclarait Max Kruse au micro de l’ARD. « Un grand bravo à toute l’équipe. C’est super de s’être qualifié pour les quarts de finale. »

Rashica donne l’avantage aux siens

La rapide ouverture du score des visiteurs sur coup-franc a rapidement refroidi les 80 500 spectateurs présents hier au Signal-Iduna Park. Rashica coupe la trajectoire du ballon de Max Kruse au premier poteau et inscrit le premier but du Werder du bout du pied (5e). Le Borussia se réveille alors et commence à développer son jeu, fait de transitions et de combinaisons ; la finition manquant par trois fois au rendez-vous.

Le Werder tient bon et reste spectateur des longues périodes de possession stériles de son adversaire. Peu de contres à signaler si ce n’est la tentative de Rashica, bien servi par Klaassen, qui fôle le poteau opposé (32e).

Dortmund fini toutefois par trouver la faille juste avant la pause. Le coup-franc aux 18 mètres de Reus est bien enroulé et trouve la lucarne opposé (45+3e). L’international allemand porte alors son total de buts toutes compétitions confondues à 28 cette saison. Il inscrit par la même occasion son 13e but en 7 rencontres face au Werder.

Une prolongation prolifique

Pour la deuxième mi-temps, le buteur Marco Reus laisse sa place à Paco Alcacer. Ce changement coïncide sûrement avec la perte de vitesse offensive du Borussia en seconde période. Les Noirs et Jaunes vont vivre une fin de match forte en émotions. Eric Oelschlägel parvient d’abord à détourner un coup-franc dévié de Kruse (89e) avant que Thomas Delaney ne voit sa tête terminer sur la barre deux minutes plus tard (90+1e).

Le match se poursuit en prolongation. Après un une deux avec Paco Alcacer, Christian Pulisic conclut au niveau du point de pénalty et permet aux siens de passer devant au tableau d’affichage (2-1, 105e). Pizarro ne tarde pas à répliquer, il se défait d’Oelschlägel et envoie le ballon au fond des filets (108e). Hakimi va redonner l’avantage aux siens 5 minutes plus tard (113e) mais le Werder ne lâche pas et va même égaliser dans les toutes dernières minutes de la prolongation grâce à une tête d’Harnik (119e). Lors de la séance de tirs au but, Pavlenka devient le héros de cette soirée en écartant les tentatives d’Alcacer et de Philipp.

