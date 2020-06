Un nouvel âge minimum pour obtenir une licence professionnelle

Le conseil d’administration de la DFB a voté pour mettre en place un nouvel âge minimum requis pour jouer en Bundesliga 1 et 2, ainsi qu'en troisième division. À partir de la saison 2020/2021, les jeunes joueurs qui ont atteint l’âge de 16 ans révolus pourront obtenir une licence professionnelle. Avant cette nouvelle décision, l’âge minimum était de 16 ans et six mois .

Chatzialexiou : « Encourager et soutenir chaque joueur de la meilleure façon possible »

Joti Chatzialexiou, directeur sportif des sélections allemandes, a déclaré : « Nous pensons qu'il est essentiel de donner aux jeunes joueurs le plus de temps possible pour leur développement individuel. Dans des cas exceptionnels, il peut être judicieux d'introduire plus tôt les meilleurs talents au plus haut niveau. C'est pourquoi, avec le DFL (Ligue allemande de football, ndlr), nous nous sommes prononcés en faveur de cet ajustement. Notre objectif est d’encourager et soutenir chaque joueur de la meilleure façon possible afin de leur montrer comment réaliser leur rêve de jouer au football professionnel. »

Selon Markus Hirte, responsable du programme de développement des jeunes pour la DFB, il n'y a aucune raison de croire qu'il y aura une augmentation soudaine du nombre de joueurs de 16 ans en abaissant l’âge minimum : « Nous voulons créer une opportunité pour des joueurs particulièrement talentueux. Leur développement est notre priorité. Cet ajustement n’a pas été mis en place pour permettre aux clubs de remplir leurs équipes de jeunes joueurs qui n’auront pratiquement aucune chance de jouer. »