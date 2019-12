Un grand match nul

Les spectateurs présents à l’ESPRIT arena de Düsseldorf ce vendredi soir ont assisté à un grand match de football entre deux prétendants au titre suprême au mois de juillet. Après 90 minutes de rythme élevé et d’occasions en chaîne, l’Allemagne et l’Espagne se sont quittées sur le score de 1-1. Moreno a ouvert le score dès la 6e minute avant que Thomas Müller, d’une frappe depuis l’extérieur de la surface, ne remettre les deux équipes à égalité. Il faudra deux excellentes prestations des gardiens Marc-André ter Stegen et David de Gea pour garder le score inchangé en seconde mi-temps.

À la 6e minute, sur une action à priori anodine, le seul buteur de la finale du Mondial 2010 Andres Iniesta distille une passe en profondeur millimétrée dans le dos de Mats Hummels pour Moreno, qui remporte sur duel avec ter Stegen d’une frappe croisée. Quelque minutes avant la pause, Sami Khedira sert Müller à l’entrée de la surface, plein axe : ce dernier ne se pose pas de questions et trouve la lucarne de David de Gea tout en montrant au monde qu’il est tout à fait capable de marquer sur des frappes lointaines.