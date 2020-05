Un calendrier pour la reprise de la troisième division et de la coupe d’Allemagne

Le présidium de la DFB, qui s’est réuni lundi pour discuter des modalités de reprise de la troisième division et de la Coupe d’Allemagne, a dévoilé un calendrier provisoire, compatible avec le calendrier de la première et deuxième division. Si la DFB reçoit le feu vert des autorités politiques et sanitaires en faveur d’une reprise dans les prochaines semaines, elle se fera comme suit :

… pour la Coupe d’Allemagne :

Les demi-finales, entre le Bayern Munich, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, pensionnaires de Bundesliga et le FC Sarrebruck, club de division régionale, sont prévues pour les 9 et 10 juin. La finale est planifié pour le 4 juillet.

Peter Frymuth, le vice-président de la DFB, responsable de l’organisation des matchs et du développement du football, a déclaré : « Avec cette décision du comité exécutif de la DFB, nous avons préparé le terrain pour que les rencontres de 3e division et de Coupe d’Allemagne puissent de nouveau avoir lieu dans un avenir proche. Une étape supplémentaire a été franchie, nous sommes prêts. Nous espérons maintenant que la situation sanitaire et les décisions politiques à venir permettront une reprise rapide du jeu dans le respect des gestes barrières mis en place par la DFB et la DFL. La mission qui nous a été confiée par le comité responsable de la troisième division et qui tient compte de l’avis des clubs interrogés, consiste à travailler sur ces projets de la meilleure façon possible. »

… pour la troisième division :

Si les autorités le permettent, la saison 2019/2020 devrait reprendre les 26 et 27 mai au plus tôt avec des matchs tous les trois jours. Les onze journées à jouer le seraient donc avant le 30 juin.

Tom Eilers, président du comité de la troisième division, a déclaré : « La 3e ligue travaille d’arrache-pied pour une éventuelle poursuite de la saison et pour conserver son statut de ligue professionnelle. Nous serions ravis de pouvoir reprendre les journées de championnat à partir du 26 mai. Nous avons toujours l’intention que les décisions sportives soient prises sur le terrain et non dans un bureau. Quels qu’aient été les obstacles à surmonter, la majorité des clubs s’est toujours exprimée en ce sens. »

… les matchs de barrage pour les promus en deuxième et troisième division

Les matchs entre la troisième équipe de troisième division et le 16e de la deuxième division seront normalement joués avant le 7 juillet. Ce calendrier est provisoire et sera impacté par la possible mise en quarantaine de certaines équipes. Dans ce cas, les matchs qui détermineront les équipes reléguées et les équipes promues entre la deuxième et la troisième division ne seront pas joués avant les 7 et 11 juillet.

La commission de la DFB n'a pas encore fixé la date butoir pour déterminer les quatre promus des ligues régionales en troisième division. En fonction de cette décision, la date du match entre les représentants de la Regionalliga West (Ligue régionale Ouest) et de la Regionalliga Nordost (Ligue régionale nord-est) sera alors fixée.