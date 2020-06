Un calendrier pour la fin de saison

La DFB a procédé à tous les ajustements nécessaires du calendrier pour la fin de saison en cours. Les Bundesliga 1 et 2 se termineront le week-end du 27 au 28 juin, avec la 34e journée. La saison de troisième division devrait se terminer le 4 juillet.

Les matchs pour la relégation de la 2e Bundesliga sont prévus les 7 et 11 juillet. Le club qui jouera le match aller à domicile est celui dont la saison se sera terminée en premier. Pour la rencontre entre le 16e de Bundesliga 2 et le troisième de troisième division, c’est donc le pensionnaire de deuxième division qui jouera à domicile le match aller, contrairement aux années précédentes. Le 11 juillet, c’est le club de troisième division qui accueillera le match retour.

Les matchs de relégation de Bundesliga sont prévus le jeudi 2 juillet et le lundi 6 juillet. Pour le match aller, c’est le 16e de Bundesliga qui aura l’avantage du terrain.

Les dates des matchs entre les représentants de la ligue régionale ouest et nord-est pour accéder à la troisième division n’ont pas encore été fixées.

La Coupe d’Allemagne masculine se poursuivra la semaine prochaine avec les deux demi-finales. Mardi 9 juin, le FC Sarrebruck affrontera le Bayer Leverkusen. Le lendemain, l’Eintracht Francfort rencontrera le Bayern Munich. Le coup d’envoi des deux matchs sera donné à 20h45. Les finales des Coupes d’Allemagne masculine et féminine sont prévues pour le samedi 4 juillet.

En ce qui concerne la Bundesliga féminine, il reste cinq journées à disputer. La saison devrait se terminer le dimanche 28 juin. Une assemblée extraordinaire de la DFB a décidé que la saison de 2e Bundesliga féminine est définitivement interrompue, comme c’est le cas pour toutes les compétitions juniors.

Calendrier complet :

9 juin : FC Sarrebruck - Bayer Leverkusen (Coupe d’Allemagne)

10 juin : Eintracht Francfort - Bayern Munich (Coupe d’Allemagne)

27/28 juin : fin des Bundesliga 1 et 2 et de la Bundesliga féminine

2 juillet : barrage aller pour la Bundesliga (16e de Bundesliga - troisième de Bundesliga 2)

4 juillet : fin de la troisième division + finale des Coupes d’Allemagne féminine et masculine

6 juillet : barrage retour pour la Bundesliga (troisième de Bundesliga 2 - 16e de Bundesliga)

7 juillet : barrage aller pour la 2e division (16e de Bundesliga 2 - troisième de troisième division)

11 juillet : barrage retour pour la 2e division (troisième de troisième division - 16e de Bundesliga 2)