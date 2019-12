Un but et une passe décisive : Werner brille en tant que joker

Pour le début de la phase retour de la Bundesliga, le vainqueur de la Coupe des confédérations Timo Werner a été décisif lors de la victoire 3-1 (1-0) de son club RB Leipzig à domicile face à Schalke 04 dans le duel de poursuivants en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive après son entrée en jeu. Werner, qui n’a pas démarré le match à cause d'une infection grippale, est entré en jeu à la 63e minute et a rapidement marqué le match de son empreinte.

Il a d’abord conclu une belle action collective sur un service de Konrad Laimer pour redonner l’avantage à Leipzig (2-1, 69e) puis a permis à Bruma d’inscrire le but du 3-1 peu de temps après (71e). Naldo (55e) avait au préalable égalisé de la tête après l’ouverture du score signée Naby Keita (41e). Le gardien de Schalke Ralf Fährmann a de plus repoussé un penalty de Jean-Kévin Augustin (37e) alors que le score était encore de 0-0.

Werner est désormais impliqué dans douze buts, ayant inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives. Avec 31 points, le RB Leipzig dépossède Schalke (30 points) de la deuxième place au classement et compte treize longueurs de retard sur le leader, le FC Bayern Munich (44).

[sid/js]