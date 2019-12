Umtiti offre une finale à la France

L’équipe de France a validé son billet pour Moscou. Vainqueurs de la première demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à la Belgique (1-0) mardi soir à Saint-Pétersbourg, les Bleus défieront dimanche (17h) l’Angleterre ou la Croatie, qui s’affrontent ce mercredi soir à 20h. Samuel Umtiti a inscrit l’unique but du match sur corner (51e). Le Belgique disputera le match pour la troisième place, le 14 juillet.

Il s’agira de la troisième finale de coupe du monde disputée par l’équipe de France après celles de 1998 et 2006. Après une phase de groupe peu convaincante marquée par deux victoires poussives contre l’Australie et le Pérou ainsi qu’un match nul 0-0 face au Danemark, l’équipe du sélectionneur Didier Deschamps a éliminé coup sur coup l’Argentine (4-3) en huitième de finale et l’Uruguay (2-0) en quart de finale. Les Belges, tombeurs du Brésil en quart de finale, avaient remporté tous leurs matchs de la compétition jusque-là.