UEFA EURO 2020 : 12 villes hôtes européennes en 2021

L’UEFA EURO 2020 aura lieu comme prévu dans 12 villes européennes. Suite au report de la compétition à l'année prochaine (11 juin – 11 juillet 2021), le comité exécutif de l’UEFA a confirmé ce mercredi le maintien du format du tournoi, qui se déroulera donc dans les villes hôtes initialement sélectionnées à cet effet : Munich, Amsterdam, Bakou, Bilbao, Budapest, Bucarest, Dublin, Glasgow, Copenhague, Londres, Rome, et Saint-Pétersbourg.

Le président de la DFB Fritz Keller a déclaré : « C’est un signe d’espoir et de cohésion, en ces jours difficiles, que l’UEFA EURO aura lieu l’an prochain dans l’ensemble des douze villes prévues. Grâce à cette diversité, je suis convaincu que nous allons vivre un tournoi palpitant dans l’Europe entière. J’espère que nous pourrons le vivre ensemble avec les fans, dans des stades pleins. »

Lahm : « Enfin de quoi nous réjouir »

Philipp Lahm, capitaine d’honneur de l’équipe d’Allemagne et président de la société DFB EURO : « Nous avons enfin de quoi nous réjouir. Le report de l’EURO 2020 à 2021 était inévitable et juste. Nous avions d’autant plus besoin de cette feuille de route afin de pouvoir recommencer les préparatifs pour l’EURO. Nous allons faire tous les efforts possibles pour contribuer au succès de ce grand projet européen. »

Dès le mois d’avril, le comité exécutif de l’UEFA avait décidé que l’EURO 2020 conserverait son nom d’origine, malgré le report. Ainsi, l’esprit du 60e anniversaire de la compétition restera intact, et la destruction et reproduction de matériels et d’accessoires déjà produits portant la marque EURO 2020 retont évitées.

[dfb]