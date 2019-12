U21 : premières sélections pour Florian Müller et Salih Özcan

Deux nouveaux venus figurent dans le groupe de la Nationalmannschaft U21 qui affrontera Israël demain à Brunswick (19h) puis le Kosovo mardi à Mitrovica (18h45) dans le cadre des matchs de qualification pour la Coupe du Monde U21 : Florian Müller und Salih Özcan ont été appelés pour la première fois par le sélectionneur Stefan Kuntz. Tous les deux engagés dans la lutte pour le maintien en Bundesliga, le gardien du FSV Mayence et le milieu de terrain du FC Cologne veulent désormais prendre part activement à la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2019.

« C’est un groupe incroyable, on le remarque tout de suite » confie Salih Özcan. « Cependant, il n’y a pas de difficulté pour s’intégrer. Grâce aux anciennes sélections de jeunes, je connais déjà certains joueurs. » Le jeune joueur âgé de 20 ans peut déjà s’appuyer sur une certaine expérience, acquise lorsqu’il évoluait dans les sélections juniors de la DFB. Özcan a joué dans toutes les sélections de jeunes depuis les U15, place désormais à sa première cape avec les U21. « Ce sera naturellement quelque chose de spécial pour moi », décrit le natif de Cologne. « Ma famille sera présente demain pendant le match et je serai extrêmement fier de jouer dans cette équipe."

Özcan : « Concentré sur la qualification »

Cette saison, Salih Özcan est apparu à 21 reprises en Bundesliga sous le maillot de Cologne. Le joueur de 20 ans a également disputé cinq rencontres de Ligue Europa et deux tours de Coupe d’Allemagne. « Nous savons que chaque match de Bundesliga est une finale pour nous et nous faisons tout pour nous maintenir, mais pendant les prochains jours je serai uniquement concentré sur la qualification pour cette Coupe du monde U21 » a déclaré le milieu de terrain polyvalent du FC Cologne.

Florian Müller, l’autre petit nouveau de la liste de Stefan Kuntz, est également focalisé à 100% sur la qualification des U21. Après avoir effectué ses premières séances d’entraînement avec le groupe, le jeune portier du FSV Mayence s’attache désormais à intégrer les exigences de la sélection U21 et s’habituer à sa nouvelle équipe. « Klaus Thomforde, l’entraîneur des gardiens, et Stefan Kuntz parlent énormément avec les joueurs, en tant que nouveau cela facilite vraiment mon intégration. » a confié Florian Müller qui a disputé les trois derniers matchs de Bundesliga du FSV Mayence dans la peau d’un titulaire.

Müller a déjà évolué avec les U19 et les U20

Après des débuts spectaculaires en Bundesliga face à Hambourg, club face auquel le jeune poertier a réalisé de nombreuses parades pour conserver le match nul, Florian Müller a connu des matchs moins fastes ces dernières semaines avec notamment une erreur commise face à l’Eintracht Francfort. « Je sais depuis le début que tout ne se passera pas aussi bien que lors de mon premier match » confie le joueur de 20 ans. « Cette faute est la mienne mais je dois vite passer à autre chose et continuer à travailler. Avec de bonnes prestations, je veux contribuer au maintien du club dans l’élite. »

Florian Müller a déjà évolué avec les U19 et les U20 mais une blessure l’a éloigné des terrains durant toute l’année dernière. « C’était une période difficile. C'est pour ça que j’apprécie d’autant plus le fait d’avoir disputé les trois derniers matchs de Bundesliga avec Mayence et d’être maintenant appelé avec les U21. Tout cela me rend très fier. »