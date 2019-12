U21 : Kuntz appelle 19 nouveaux

En juin, l’équipe d'Allemagne U21 échouait en finale des championnats d’Europe contre l’Espagne (1-2). Désormais, ce sont les joueurs né en 1998 ou après qui s’attaquent aux qualifications pour les prochains championnats d’Europe . Le 5 septembre, l’équipe de Stefan Kuntz affrontera la Grèce lors d’un match amical à Zwickau, avant d’affronter le Pays de Galles à Wrexham le 10 septembre (à partir de 20 heures, en direct sur ProSieben MAXX), dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro U21. Les prochains adversaires de l'équipe de Stefan Kuntz sur la route de l'Euro 2021 seront la Belgique, la Bosnie-Herzégovine et la Moldavie.

Seuls trois joueurs vice-champions d’Europe U21 en juin dernier figurent dans la liste dévoilée ce matin : Johannes Eggestein (SV Werder Breme), Lukas Nmecha (VfL Wolfsbourg) et Markus Schubert (FC Schalke 04) étaient en effet de l’aventure en Italie et Saint-Marin. Les deux joueurs de Kiel, Janni Serra et Salih Özcan ont déjà été appelés pour les U21 (sans entrer en jeu), Serra faisant même partie de la liste provisoire pour le dernier Euro. Le sélectionneur doit se passer des services d’Arne Maier, qui n’a pas encore repris l’entraînement avec le Hertha Berlin.

Kuntz « Nous sommes à l’aube d’un nouveau départ »

Stefan Kuntz a sélectionné 23 joueurs, qui font tous partie des générations 1998, 1999 et 2000. 19 d’entre eux feront leurs débuts pour l’équipe U21 , parmi lesquels les joueurs de Bundesliga Nico Schlotterbeck (SC Fribourg), Dennis Geiger (TSG 1899 Hoggenheim) et Ridle Baku (FSV Mayence 05) .

Stefan Kuntz s’est exprimé après avoir donné sa liste : « Nous sommes à l’aube d’un nouveau départ. J’ai hâte de voir les performances de tous ces nouveaux joueurs et j’espère qu’ils pourront avoir une progression et une trajectoire similaire à celle de leurs prédécesseurs en U21. Notre objectif ? Nous qualifier pour l'Euro U21 en Hongrie et Slovénie, mais également continuer à faire progresser chaque joueur » .

Entraînement ouvert au public à Zwickau

Rendez-vous lundi à Zwickau pour le premier entraînement avec toutes ces nouvelles têtes. « C’est reparti pour un cycle, je m’en réjouis » , affirme Kuntz. « Nous allons profiter de cette période pour apprendre à nous connaître en tant qu’équipe, et nous préparer pour le travail à venir et nos futurs objectifs » .

Avant le match amical contre la Grèce, l’équipe U21 s’entraînera le 4 septembre à 17 heures au Zwickauer Stadion pour un entraînement ouvert au public. La veille, l’entraîneur et son équipe visiteront la Fanzone de Zwickau. « Nous voulons montrer du cœur, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Il est important que les fans voient une équipe accessible » explique l’entraîneur de la DFB. « Nous espérons naturellement qu’il y aura du monde au stade pour nous accueillir et nous encourager ».