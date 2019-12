U21 : Henrichs rentre à Monaco

Benjamin Henrichs rentre aujourd’hui de façon prématurée à dans son club de l’AS Monaco. Le défenseur ne participera donc pas au dernier match de qualification de la sélection U21 pour l’EURO qui aura lieu mardi contre l’Irlande à Heidenheim (18h15). Vendredi, Benjamin Henrichs avait disputé l’intégralité du match des U21 lors de la victoire 2-1 face à la Norvège. Grâce à ce succès, les Allemands ont assuré la première place de leur groupe.

La décision concernant le départ de Benjamin Henrichs a été prise après concertation entre le sélectionneur Stefan Kuntz, le monégasque et le jeune défenseur allemand. « Le club nous a demandé s’il était possible que Benny rentre plus tôt à Monaco. » a expliqué Stefan Kuntz. « Nous avons respecté cette demande dans l’intérêt du joueur étant donné que l’AS Monaco vient de nommer un nouvel entraîneur et que Benny se trouve encore actuellement dans une phase d’adaptation à Monaco. » L’effectif qui affrontera l’Irlande mardi est donc désormais composé de 18 joueurs.

La sélection U21 s’entraînera publiquement lundi à 17h à la Voith-Arena. Les fans pourront assister à cette séance pour être au plus près des joueurs avant leur dernier match de qualification. Photos et autographes seront notamment au programme.