U21 : entraînement public à Brunswick

Bonne nouvelle pour les fans de la Nationalmannschaft U21. L’équipe du sélectionneur Stefan Kurz effectuera un entraînement ouvert au public à Brunswick (Basse-Saxe) où aura lieu son match de qualification pour l’EURO face à Israël le 22 mars prochain (19h). La séance d’entraînement se déroulera la veille, le mercredi 21 mars à partir de 17h30. Tous visiteurs seront les bienvenus et pourront profiter d’un moment spécial au plus près des internationaux allemands U21.

Les fans pourront également prendre des photos avec les joueurs et recevoir des autographes avant et après cette séance d’entraînement. « Nous voulons montrer que nous sommes une équipe accessible et c’est aussi une façon de remercier les fans pour leur soutien » explique Stefan Kurz. « Tout le monde est chaleureusement invité à venir faire des photos avec les joueurs et à demander des autographes et nous espérons que cela encouragera les spectateurs à venir nous soutenir à Brunswick pour le match face à Israël. »

Des places pour assister au match des U21 à Brunswick sont encore disponibles sur DFB.de. Cinq jours plus tard, les U21 se rendront au Kosovo à Mitrovica pour y affronter la sélection nationale locale (mardi 27 mardi à 19h) dans le cadre des qualifications pour la phase finale de la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin.

Après le titre conquis l’été dernier à l’EURO, le nouveau groupe U21 a déjà disputé cinq matchs dans ces qualifications pour le Mondial 2019. Les jeunes Allemands sont actuellement en tête de leur groupe avec 12 points au compteur et un goal-average de 20:6.