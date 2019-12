U16 : Coup d'envoi du Tournoi de développement face aux Pays-Bas

Le stage d’entraînement est fini, les joueurs sont prêts à affronter les prochaines échéances et l’entraîneur est confiant : l’équipe nationale des joueurs U16 débute son Tournoi de développement de l’UEFA au Portugal avec un match d’ouverture contre les Pays-Bas (16h heure locale, 17h HNEC).

Le 11 de départ : Schreiber – Consbruch, Lang, Otto, Schumann – Aydin, Papalia, John – Scott – Adeyemi –Pakia.

« Nous sommes bien arrivés au Portugal et avons débuté notre préparation. On est maintenant très heureux de pouvoir participer à ce tournoi. » a déclaré le sélectionneur Michael Feichtenbeiner après l’arrivée de la Nationalmannschaft U16 en Algarve au Portugal. « De plus, les matchs face aux Pays-Bas sont toujours des duels passionnants et de très haut niveau. Les 22 joueurs sont en forme et prêts à entrer en jeu, donc nous sommes impatients de débuter ce tournoi pour démontrer nos progrès sur le terrain et les mettre en œuvre face à un tel adversaire.»

Feichtenbeiner : « Afficher nos progrès face à des top-nations »

Début janvier, la sélection U16 était à La Manga en Espagne pour son stage de préparation hivernal dont le but était de «peaufiner nos idées de jeu et pouvoir travailler intensivement avec les joueurs », explique Feichtenbeiner. «Ici au Portugal, nous voulons afficher nos progrès obtenus à La Manga dans ces 3 matchs face à des top-nations européennes. »

Ces matchs contre des top-nations se joueront notamment face aux Pays-Bas, à l’Italie (samedi 13h heure locale, 14h HNEC) et au pays-hôte, le Portugal, en clôture du tournoi (lundi 14h heure locale, 15h HNEC).