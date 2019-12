Troisième Ligue des Champions consécutive pour Toni Kroos et le Real Madrid

Le Real Madrid et Toni Kroos, doubles tenants du titre avant le coup d’envoi de la finale face à Liverpool, ont une nouvelle fois écrit l’histoire en remportant la Ligue des Champions pour la troisième fois consécutive. L’équipe du technicien français Zinédine Zidane s’est imposée 3-1 en finale à Kiev face aux Reds de Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur du FSV Mayence et du Borussia Dortmund échoue une nouvelle fois en finale d’une Coupe d’Europe après la finale de Ligue des Champions en 2013 avec le Borussia Dortmund perdue face au Bayern et la finale de Ligue Europa de 2016 avec Liverpool, remportée par le FC Séville.

Toni Kroos a lui soulevé la Coupe aux grandes oreilles pour la quatrième fois de sa carrière et devient tout simplement le joueur allemand le plus titré dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Karim Benzema (51') et Gareth Bale (64', 84') ont inscrit les trois buts des Madrilènes dans cette finale. Le Gallois, entré en cours de jeu, a redonné l’avantage à son équipe sur une incroyable retournée acrobatique. Les Anglais avaient égalisé dix minutes plus tôt grâce à leur attaquant sénégalais Sadio Mané (55'). Loris Karius, le gardien allemand des Reds de Liverpool, a lui commis deux erreurs lourdes de conséquences qui ont notamment coûté deux buts à son équipe.