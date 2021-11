Trois nouveaux venus dans la liste d'Antonio Di Salvo

Trois nouvelles convocations et deux retours : L'entraîneur de l'équipe d'Allemagne U21, Antonio Di Salvo, a sélectionné son groupe pour les deux dernières rencontres internationales de 2021 contre la Pologne à Großaspach (12 novembre, 18h15) et contre Saint-Marin à Ingolstadt (16 novembre, 18h15). Noah Atubolu (SC Fribourg), Marton Dardai (Hertha BSC) et Jan Thielmann (FC Cologne), qui avaient dû déclarer forfait en octobre, pourraient débuter.

Finn Ole Becker (FC St. Pauli) et Lars Lukas Mai (Werder Brême), qui avaient tous deux manqué la dernière série de matchs en octobre en raison de blessures, sont de retour dans le groupe, alors que Roberto Massimo (VfB Stuttgart) et Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), qui avaient tous deux quitté le groupe avant la victoire 3-2 à Paderborn contre Israël, ont de nouveau été sélectionnés.

Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) et Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth) récemment touchés par la Covid et pas suffisamment remis, ne sont pas disponibles. Malik Tillman (Bayern Munich) et Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) sont absents pour cause de blessure.

Di Salvo : « Conclure une belle année par deux nouvelles victoires »

« Nous voulons conclure une belle année pour les U21 avec deux nouvelles victoires », a déclaré Di Salvo. « Les deux derniers matchs ont confirmé à quel point nous avons progressé en tant qu’équipe, à quel point notre jeu s'est amélioré et comme nous sommes soudés collectivement. La Pologne sera un adversaire difficile, mais notre objectif reste de terminer l'année en tête du classement de notre groupe de qualification. »

Après avoir joué devant leur public pour la première fois depuis près de deux ans en octobre, les champions d'Europe U21 auront deux autres occasions de retrouver leurs supporters en novembre. « Le public de Paderborn a été parfait et a joué son rôle en nous poussant à renverser le match en toute fin de rencontre », a ajouté Di Salvo. « Je suis sûr que les supporters de Großaspach et d'Ingolstadt seront également formidables et qu'ils nous aideront à faire un pas important vers le Championnat d'Europe. »

L’EURO U21 se déroulera du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie. L'Allemagne est actuellement en tête de son groupe de qualification, avec 12 points en quatre matchs, la Pologne est troisième avec sept points.