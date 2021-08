Triplé : Haaland intenable contre Wiesbaden

Le Borussia Dortmund, tenant du titre, a passé sans trembler le premier tour du DFB-Pokal 2021/2022. Opposés samedi à Wehen Wiesbaden, pensionnaire de troisième division, les noirs et jaunes se sont imposés 3 à 0 grâce à leur attaquant vedette, le norvégien Erling Haaland. Auteur d’un triplé (26e, 31e s.p., 51e), le coéquipier de Marco Reus a rapidement mis fin au suspense et propulsé le Borussia au prochain tour, 86 jours après son triomphe à Berlin.

Première victoire surprise de ce premier tour de la compétition : celle du SV Babelsberg face à Greuther Fürth, promu cette saison en Bundesliga. Vainqueur aux tirs au but (5-4) après un match nul 2-2, le pensionnaire de la Regionalliga Nord-Ost (quatrième division) avait pris les devants grâce à Marcel Rausch (37e) et Marcus Hoffmann (70e) après l’ouverture du score de Branimir Hrgota pour Fürth (22e s.p.), avant de concéder une égalisation tardive signée Julian Green (85e). Le tir au but décisif pour Babelsberg fut transformé par le milieu de terrain David Danko, après deux envolées décisives de son gardien Marco Flügel devant les tireurs franconiens Hrgota et Bauer.

Les rencontres du premier tour

Dynamo Dresde – SC Paderborn : 2-1

TSV 1860 Munich – SV Darmstadt : 5-4 t.a.b. (1-1 a.p.)

SC Weiche Flensburg – Holstein Kiel : 2-4. a.p.

1. FC Lok Leipzig – Bayer Leverkusen : 0-3

SV Sandhausen – RB Leipzig : 0-4

Oberfranken Bayreuth – Arminia Bielefeld : 3-6

Greifswalder FC – FC Augsburg : 2-4

VfL Osnabrück – Werder Brême : 2-0

Eintracht Norderstedt – Hanovre 96 : 0-4

Wuppertaler SV – VfL Bochum : 1-2 a.p.

BFC Dynamo – VfB Stuttgart : 0-6

SSV Ulm 1846 – 1. FC Nuremberg : 0-1

SV Babelsberg – Greuther Fürth : 5-4 t.a.b. (2-2 a.p.)

1. FC Magdeburg – FC Sankt Pauli : 2-3

SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund : 0-3

Dimanche 8 août :

SV Meppen – Hertha BSC

SV Elversberg – 1. FSV Mayence

FC Carl Zeiss Iéna – 1. FC Cologne

FC 08 Villingen – FC Schalke 04

SV Waldhof Mannheim – Eintracht Francfort

Rot-Weiß Coblence – Jahn Ratisbonne

Türkgücü Munich – 1. FC Union Berlin

VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf

Preußen Münster – VfL Wolfsburg

Eintracht Brunswick – SV Hambourg

FC Würzburger Kickers – SC Fribourg

Hansa Rostock – 1. FC Heidenheim

Lundi 9 août :

FC Ingolstadt – Erzgebirge Aue

FC Viktoria Cologne – TSG Hoffenheim

Sportfreunde Lotte – SC Karslruhe

1. FC Kaiserslautern – Borussia Mönchengladbach

Mercredi 25 août :

Bremer SV – FC Bayern Munich

[dfb]