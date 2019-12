Triplé de Müller : un Bayern de gala écrase Leverkusen 6-2 et file en finale

Le Bayern Munich va disputer la 22e finale de coupe d’Allemagne de son histoire. Grâce à une véritable démonstration de force, le Rekordmeister et club le plus titré en coupe d’Allemagne a balayé le Bayer Leverkusen chez lui avec un score final de 6 à 2. Le 19 mai, le Bayern sera donc à nouveau présent au stade olympique de Berlin pour y affronter le vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera Schalke 04 et l’Eintracht Francfort mercredi soir (20h45).

Robert Lewandowski (3e/9e), Thomas Müller (52e/63e/78e) et Thiago (61e) ont marqué pour ce qui était le 250e match de coupe des visiteurs. Déjà champions d’Allemagne à quatre journées de la fin du championnat, les Bavarois sont ainsi encore en lice pour réaliser le triplé tant désiré : Bundesliga/DFB-Pokal/Ligue des champions, pour lequel ils devront également se défaire du Real Madrid de Toni Kroos en demi-finale de la plus grande compétition continentale. Lars Bender (16e) et Leon Bailey (72e) ont réduit l’écart pour Leverkusen.

