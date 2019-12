Trapp et Goretzka remplacés par Leno et Gnabry

Blessés et inapte à s’entraîner mardi après-midi à Berlin, Leon Goretzka et Kevin Trapp vont quitter le groupe et ne participeront pas aux deux matchs d’UEFA Nations League contre les Pays-Bas (samedi 13 septembre à 20h45) et la France (mardi 16 septembre à 20h45).

Pour les remplacer, le sélectionneur Joachim Löw a fait appel à Bernd Leno et Serge Gnabry.