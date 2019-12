Transfert d’Arp au FC Bayern d'ici 2020

Jann-Fiete Arp, joueur du Hamburger SV, a signé en faveur du FC Bayern Munich. Les deux clubs ont annoncé qu’Arp décidera lui-même s’il partira à Munich à l'été 2019 ou pour la saison 2020/2021.

« Les négociations avec le Bayern Munich ont été constructives et équitables. La relégation a beaucoup affecté Fiete », a déclaré Ralf Becker, directeur sportif du HSV : « Il voulait vraiment rester ici et nous aider à remonter. Il subordonne tout à cet objectif, et ça ne changera pas. »

Arp, qui a reçu la médaille d'or Fritz Walter en 2017, a joué quatre fois pour l’équipe d’Allemagne des moins de 16 ans et 19 fois pour celle des moins de 17 ans. Il a joué trois fois pour les U19 lors de cette saison. De plus, il a marqué 7 buts lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2017, ce qui lui a permis de se classer en deuxième position derrière le Français Amine Gouiri (8). Il a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 de 2017 avec l'Allemagne. Son but du 4-0 contre la Colombie a été élu meilleur but du tournoi lors d'un vote en ligne sur le site de la FIFA. L'attaquant a marqué 19 buts sur un total de 26 tirs pour les équipes allemandes juniores.