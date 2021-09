Tous au stade : Nadiem Amiri invite 43 réfugiés pour Allemagne-Arménie

Sa dernière sélection avec la Mannschaft remonte à dix mois ; mais cette fois, c’est avec une toute autre équipe qu’il prit place dans les gradins de la Mercedes-Benz-Arena. Pour Nadiem Amiri (5 sélections), récemment appelé pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, il s’agissait d’une « affaire de cœur » que d’inviter 43 réfugiés à assister à la rencontre entre l’équipe d’Allemagne et l’Arménie à Stuttgart, en collaboration avec la Fédération allemande de football (DFB) et la Fondation Egidius Braun. Tous ensemble, ces nouveaux spectateurs assistèrent à la belle victoire 6-0 de la Mannschaft ; une parenthèse d’insouciance dans une phase d’incertitude extrême.

Quelques jours plus tôt, le champion d’Europe U21 2017 avait rendu visite à des familles afghanes récemment arrivées dans un hébergement collectif à Stuttgart-Münster. Le jour du match, un repas commun, une séance d’autographes et de nombreuses discussions individuelles étaient au programme en compagnie des 170 habitants du camp de réfugié de Stuttgart ; une séance de tirs au but contre Nadiem Amiri a également été organisée, pour le plus grand bonheur des enfants présents. « En tant qu’Allemand d’origine afghane, je suis avec beaucoup d’attention les derniers événements en Afghanistan », a déclaré le joueur. « Pour moi, c’était une évidence de faire tout mon possible pour aider ces personnes venues se réfugier en Allemagne, comme l’a fait jadis ma propre famille. »

[dfb]