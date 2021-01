Tournois 2021 : Löw et Kuntz pourront observer leurs joueurs au stade

La deuxième partie de saison 2020/2021 verra les sélectionneurs de la DFB Joachim Löw et Stefan Kuntz se rendre en tribunes pour assister aux matchs de leurs joueurs, ceci afin de préparer au mieux les prochaines compétitions internationales que sont notamment l’EURO, l’EURO des moins de 21 ans et les Jeux olympiques de Tokyo. Löw assistera dès ce soir à la rencontre de Bundesliga entre Mönchengladbach et Dortmund (20h30).

Ces derniers jours, la Fédération allemande de football (DFB) et la Ligue allemande de football (DFL) se sont penchés sur la problématique de l’accès au stade pour les sélectionneurs ; en ce sens, la DFL a demandé aux clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga de soutenir du mieux possible l’accès des contingents concernés aux matchs de la saison actuelle, dans l’objectif de permettre aux équipes nationales de bien préparer les tournois futurs, et de réaliser leur objectif commun de représenter le mieux possible le football allemand à l’international.

Löw : « Compléter les analyses avec nos perceptions personnelles »

« Nous sommes bien entendu très conscients de la situation critique due au coronavirus, et je garantis que nous nous plierons avec le plus grand soin à l’ensemble des mesures sanitaires de façon responsable et méticuleuse, comme ce fut d’ores et déjà le cas jusqu’ici dans le cadre des rassemblements de l’équipe d’Allemagne », a déclaré Joachim Löw.

Le sélectionneur a ajouté : « Pour nous aussi, la santé de tous est bien sûr la plus grande des priorités. Néanmoins, seules quelques semaines nous séparent du début de la campagne de qualification pour la Coupe du monde et des préparatifs pour l’EURO. Ayant déjà effectué des analyses vidéo très détaillées et fournies, nous souhaitons désormais les compléter avec nos perceptions personnelles. »

Bierhoff : « La DFB, la Ligue et les clubs se serrent les coudes »

Le directeur des équipes nationales Oliver Bierhoff a déclaré : « L’année dernière, Joachim Löw, tout particulièrement, a agi avec un grand sens des responsabilités et avec le plus grand soin face à la situation générale. Il a pris en compte les intérêts des différentes parties et a accepté de nombreux compromis. Désormais, à six mois de l’EURO, il est temps que le sélectionneur et ses assistants puissent visionner les matchs directement au stade. Il en va de même pour Stefan Kuntz, qui doit cette année préparer deux tournois majeurs avec ses joueurs, à savoir l’EURO des moins de 21 ans et les Jeux olympiques. Nous voulons profiter de cette année importante en termes de compétitions internationales pour redonner une bonne image du football allemand, et ceci n’est possible que si la DFB, la Ligue et les clubs se serrent les coudes. »

Un accord de principe prévoit, afin de prévenir les risques sanitaires, que les entraîneurs de la DFB se rendent individuellement aux matchs afin d’y assister, là aussi, séparément. Joachim Löw se pliera en outre aux tests nécessaires préalablement à l’accès au stade. Les sélectionneurs Joachim Löw et Stefan Kuntz seront accompagnés de leurs assistants respectifs, ainsi que du responsable de la détection pour l’équipe nationale, Thomas Schneider.

[dfb]