Toni Kroos quitte la Mannschaft

Toni Kroos quitte l’équipe nationale d’Allemagne. Le milieu de terrain de 31 ans a officialisé la nouvelle ce vendredi via son compte personnel sur Instagram. « J’ai disputé 106 rencontres pour l’Allemagne, et il n’y en aura pas d’autres. J’espérais de tout mon cœur arriver à 109 matchs et remporter un dernier grand titre, l’EURO, pour finir. J’ai décidé il y a déjà un certain temps d’arrêter après ce tournoi et de ne pas me mettre à la disposition de l’équipe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. »

Kroos a inscrit 17 buts pour l’équipe d’Allemagne depuis sa première sélection au mois de mars 2010 face à l’Argentine (0-1). Il aura disputé trois Coupes du monde et trois EUROs, pour un total de 28 matchs (trois buts). Le plus grand moment fort de sa longue carrière internationale est sansn aucun doute son doublé inscrit face au Brésil (7-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2014 ; deux buts inscrits en l’espace de 69 secondes, soit le doublé le plus rapide de l’histoire de la compétition.

Le meneur de jeu a éclairci les raisons de son départ : « Avant tout, car je souhaite porter toute mon attention sur mes objectifs avec le Real Madrid ces prochaines années. Je vais désormais aussi m’accorder des moments de repos que je n’ai pas eus depuis onze ans en tant qu’international. De plus, je veux être davantage présent en tant que mari et papa pour ma femme et mes trois enfants. »

« Ce fut un honneur »

Kroos en a profité pour remercier le public de la Mannschaft. « C’était un grand honneur d’avoir le droit de porter ce maillot pendant aussi longtemps. Je l’ai porté avec fierté et passion. Merci à tous les fans et à tous ceux qui m’ont soutenu et porté par leurs applaudissements. Et merci à tous les critiques pour le surplus de motivation. »

En fin de publication, le désormais septième joueur le plus capé de l’histoire de la DFB a rendu hommage à son seul et unique sélectionneur, Joachim Löw : « Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement Jogi Löw. Il a fait de moi un international et un champion du monde. Il m’a fait confiance. Nous avons pendant longtemps écrit une histoire pleine de réussite. Ce fut un honneur, prenez soin de vous – et bonne chance et bon courage à Hansi Flick. »

