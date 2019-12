Toni Kroos prolonge au Real Madrid

Les Merengue l’ont confirmé ce lundi, l’international allemand poursuit l’aventure avec le Real Madrid ; sa nouvelle prolongation de contrat le lie désormais au club jusqu’en juin 2023.

« C’est un jour très spécial pour moi. Je suis certain que nous allons connaître encore de nombreux succès dans les quatre années à venir. Depuis que je suis arrivé au Real en 2014, j’ai tout de suite senti qu’on me faisait confiance », déclarait le champion du monde 2014 en conférence de presse aux côtés de son président Florentino Perez. Malgré une saison 2018/19 jugée ratée par la direction du Real, ces dernières années Kroos a contribué aux nombreux succès de la Maison Blanche : « J’ai aidé le club à remporter de nombreux trophées. Nous ferons toujours partie des tops clubs à l’avenir. Je suis très motivé à l’idée de changer les choses. Nous voulons retrouver notre meilleur niveau. »

Avec le Real, le milieu passé par le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen a remporté trois années de suite la Ligue des champions (2016, 2017, et 2018), a été sacré champion d’Espagne en 2017 et a décroché la Coupe du monde des clubs à 4 reprises (2014, 2016, 2017 et 2018).

[dfb]