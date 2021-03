Toni Kroos forfait pour les trois prochains matchs

Toni Kroos ne participera pas aux trois matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 contre l’Islande, la Roumanie et la Macédoine du Nord. Venu rejoindre l’équipe d’Allemagne à Düsseldorf avec des problèmes aux adducteurs, le milieu de terrain du Real Madrid va rentrer en Espagne après que sa blessure s’est avérée plus sérieuse qu’initialement attendu.

« Notre équipe médicale a intensément examiné et pris soin de Toni », a déclaré le sélectionneur Joachim Löw. « Il aurait aimé rester avec l’équipe, et c’est à contrecœur que je dois me passer de ses services. Avec l’EURO à l’esprit, nous avons décidé que son rétablissement total de cette blessure devait primer. »

